16 января 2023, 07:17
Меры США против Росси назвали невыгодными для Евросоюза
Global Times: около половины европейцев сочли меры США против России невыгодными для ЕС
Проводимая США антироссийская политика является вредной и невыгодной для экономики Евросоюза. Такого мнения придерживаются около половины всех жителей содружества, написано издание Global Times.
«Примерно 49% участников опроса заявили, что на европейскую экономику крайне негативно влияют антироссийские санкции со стороны США», — сказано в сообщении.
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Около 26% респондентов выразили мнение, что страны Европы поступают не очень умно, вводя санкции против России по примеру США, а 23% уверены, что ЕС намеренно втянули в конфликт.
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Также примерно 37% всех опрошенных заявили, что украинский кризис полностью разрешится в 2023 году.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что ради уничтожения российского государства США и их союзники хотят полного разгрома ВС РФ на поле боя.
Ранее американский политик Джеффри Янг заявил, что после победы России над Украиной западные страны потерпят полный коллапс.
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