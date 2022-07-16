Необходимость платежей через SWIFT в России отпадет

Систему внешней торговли в России настроят таким образом, чтобы необходимость платежей через межбанковскую систему SWIFT исчезла. Об этом рассказал помощник президента Максим Орешкин на форуме «Территория смыслов».

«Со SWIFT вопрос будет решен очень просто — мы сделаем так, что в нем необходимости не будет», — процитировало его РИА «Новости».

Обеспечение комфортных условий для внешнеэкономической деятельности — главная задача российских властей сегодня, подчеркнул Орешкин. Он сообщил, что на следующую неделю намечена встреча с турецкими партнерами, на которой будет обсуждаться как раз настраивание платежей.

«С Китаем на самом деле сейчас шаг за шагом ситуация начинает улучшаться, и она будет улучшаться дальше», — добавил помощник президента России.

По его словам, весь мир оказался в заложниках западной финансовой системы, потому что всем было удобно производить расчеты в долларах и евро. Сейчас нарастают обороты в рублях и юанях между Россией и Китаем.

«Это шаг за шагом будет происходить, будем придумывать такие механизмы, которые этот процесс будут еще больше упрощать», — пообещал Орешкин.

Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ отключили от международной платежной системы SWIFT 14 июня. Экономист Константин Селянин спрогнозировал подорожание импортных товаров и предположил, что международные переводы станут менее удобными.