Мир 01 января 2023, 19:07 НАТО заставит Зеленского подписать мирный договор с Россией — СМИ CNN: НАТО заставит Зеленского подписать мирное соглашение с Россией из-за поставок оружия РИА «Новости»

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Руководство НАТО может заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать мирное соглашение с Россией, сообщил журналист телеканала CNN Ник Пэтон Уолш. По его информации, это может случиться из-за продолжающихся поставок оружия для нужд ВСУ — западные политики начинают понимать, что военная помощь серьезно ударила по экономике Запада.

«Терпению НАТО может прийти конец из-за поставок оружия. Это заставит искать экономической целесообразности в ущерб долгосрочной безопасности и настаивать на невыгодном для Киева мире», — подчеркнул обозреватель.

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По словам Уолша, Запад продемонстрировал сплоченность в вопросе украинского конфликта, однако власти европейских государств понимают, что больше не могут зависеть от США.

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Ранее Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении заявил о желании захватить Крым. Жители Великобритании раскритиковали его за эти слова. По мнению читателей газеты Daily Mail, украинский президент лишь играет роль, а Украина как государство после таких угроз может перестать существовать.