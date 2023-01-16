Важное 16 января 2023, 13:46 Шольц принял отставку министра обороны ФРГ Канцлер Олаф Шольц принял отставку Ламбрехт с поста министра обороны ФРГ РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц утвердил отставку Кристины Ламбрехт с поста министра обороны страны. Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства.

Новую кандидатуру на вакантную должность кабмин ФРГ предоставит в ближайшее время.

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«Олаф Шольц уважает решение Ламбрехт. Он благодарит ее за хорошую и продуктивную работу, которую она проделала в это тяжелое и полное вызовов время. Кандидатуру приемника канцлер предоставит в ближайшее время президенту», — сказала представитель правительства Кристиане Хофман.

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О решении Ламбрехт уйти в отставку стало известно днем 16 января. В своем заявлении она объяснила свое решение тем, что средства массовой информации уделяли больше времени ее личным поступкам и делам вместо того, чтобы больше освещать развитие немецкой армии и работу министерства.