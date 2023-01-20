Мир 20 января 2023, 10:55 Шольца обвинили в играх с условиями поставок Leopard на Украину Die Welt: власти Украины все больше недовольны Германией из-за танков Leopard РИА «Новости»

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Власти Украины посчитали, что канцлер Германии Олаф Шольц обманул их, после того как Германия выдвинула новые условия на поставки танков Leopard 2. Об этом сообщила газета Die Welt.

Издание напомнило, что главы МИД и Минобороны Украины направили обращение к странам Европы о поставках танков, проигнорировав позицию Шольца. А президент республики Владимир Зеленский, выступая на ВЭФ в Давосе, упрекнул политика в постоянном появлении новых условий для предоставления боевых машин. При этом напрямую к Шольцу он не обращался.

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Это недовольство растет с каждым днем, отметила Die Welt. Особенно власти Украины раздражает то, что канцлер ФРГ поставил условием для отправки Leopard 2 получение согласия США на поставки танков Abrams. В Штатах ранее говорили о том, что не хотят отправлять их на Украину, потому что их содержание очень затратно.

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Источник Die Welt отметил, что, даже если США поставят для ВСУ Abrams, у Германии могут появиться новые оправдания. Он заметил, что Шольцу нужно перестать «играть в игры», а принять конкретное решение.