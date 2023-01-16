Важное 16 января 2023, 12:18 Министр обороны Германии Ламбрехт подала в отставку Bild: глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт попросила об отставке РИА «Новости»

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Заявление об отставке на имя канцлера Германии Олафа Шольца подала министр обороны страны Кристина Ламбрехт. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Bild.

Собеседники журналистов отметили, что Ламбрехт планировала сохранить свою отставку в секрете. Теперь Шольц срочно ищет новую кандидатуру на освободившуюся должность.

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В качестве новых возможных министров рассматриваются министр труда Хубертус Хайль, министр по особым поручениям Вольфганг Шмидт и комиссар бундестага по вооруженным силам Ева Хегль.

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В своем заявлении Ламбрехт написала, что в последнее время СМИ уделяли больше внимания ее личным делам и поступкам вместо того, чтобы освещать работу министерства и развитие армии Германии.

«По этой причине я решила оставить свой пост», — написала министр.

Отставки Ламбрехт с поста министра обороны требовали оппозиционные фракции бундестага. Депутаты отметили, что сопровождающие Ламбрехт скандалы и ее некомпетентность отражаются на авторитете всего правительства.

Последний крупный конфуз Ламбрехт произошел после ее новогоднего обращения. Министр записала его на фоне взрывов петард и салютов, заявив, что военные действия на Украине позволили ей познакомиться с интересными людьми.

Среди других скандалов, в которых фигурировала министр обороны Германии, оказалась утечка данных о поставках в Польшу зенитно-ракетных комплексов Patriot.