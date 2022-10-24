Расследование диверсии на «Северном потоке». Намеки Германии и дистанцирование Швеции говорят о непричастности России | 360°

Эксклюзив 24 октября 2022, 12:34 Расследование диверсии на «Северном потоке». Намеки Германии и дистанцирование Швеции говорят о непричастности России Публицист Новоселов рассказал, как проходило расследование ЧП на «Северном потоке» РИА "Новости"

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Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» рассказал, как проходило расследование взрывов на газопроводе «Северный поток» и какая держава все-таки создала эту ситуацию.

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Далее — прямая речь.

Расследование уже завершено, следователи из Германии, Швеции, Дании и Польши работали над ним несколько недель.

Первыми о взрывах в районе трубопровода сообщили шведские сейсмологи вечером 26 сентября, и уже тогда возникли подозрения в саботаже. Хотя Швеция сотрудничала с международным следствием, она официально объявила, что информация следствия конфиденциальна и напрямую связана с национальной безопасностью.

Стоит вспомнить, что подобный инцидент уже происходил в 2015 году, когда во время обследования «Северного потока» шведы обнаружили подводный дрон с взрывчаткой вблизи от трубопровода. Тогда ничего не случилось и оказалось, что провод управления дроном поврежден. Однако официально расследование закончилось ничем, информация о подозреваемых или ответственных за это так и не дошла до широкой публики.

Сейчас тоже не известно, кто стоит за взрывом, но среди главных подозреваемых называли Россию, США, Украину и Польшу.

РИА "Новости"

Россия обвинила в случившемся США и отвергла любую причастность к взрыву собственных трубопроводов стоимостью в десятки миллиардов долларов, хотя технически их собственником была Германия.

Поскольку официальные лица ФРГ намекали на то, что им известен настоящий виновник, а шведское правительство не захотело ввязываться в это дело (и Берлин, и Стокгольм ссылаются на интересы национальной безопасности), можно смело заключить, что Россия здесь ни при чем, ведь ее бы обвинить они не постеснялись.

Польша или Украина могли участвовать в этой диверсии, если она была произведена с помощью подводных дронов, а не подводных лодок. Однако в Сети появилась неподтвержденная и неофициальная информация о том, что за попытку диверсии в 2015 году отвечают США и что в этом случае тоже существуют свидетельства их вмешательства.

Повреждено только три из четырех ниток газопровода, так что есть вероятность, что атака на четвертую нитку не удалась из-за технической проблемы с дроном. Возможно, его даже уже нашли.

Французский блогер и эксперт по геополитике Жюльен Филипп уверен — кто бы ни совершил саму диверсию, вина на этом все равно лежит на Соединенных Штатах Америки.

Нужно ответить на несколько простых вопросов. Поддерживали ли США энергетические связи между Европой и Россией? Нет. Продолжала ли Россия продавать газ ЕС после введения санкций со стороны ЕС? Да. Угрожали ли США проекту «Северный поток — 2» и давили ли они на Германию в связи с ним, одновременно принимая косвенные меры против «Северного потока — 1»? Да. Есть ли у США интерес в том, чтобы надолго вывести из строя эти трубопроводы, чтобы поставить ЕС в зависимость от США и их стран-клиентов, владеющих богатыми запасами ископаемого топлива? Да.

Заинтересована ли Россия в том, чтобы поднять шум вокруг неиспользуемых трубопроводов или чтобы сохранить их на долгосрочную перспективу? В краткосрочной перспективе шум может принести ограниченные выгоды, но в долгосрочной это однозначная потеря Жюльен Филипп.

Могли бы США спланировать все так, чтобы обвинить Россию в провокации? ЦРУ ни в чем не уступает КГБ. Точно сказать нельзя.

Если Россия будет объявлена виновником, понесет ли она больший ущерб, чем если виновником будут объявлены США? Скорее всего, да. Москва делает ставку на надежность в своих попытках изменить мировой порядок, в то время как Вашингтон прибегает исключительно к запугиванию и силе.

Итак, какая держава все-таки создала эту ситуацию, возникшую благодаря ее политике, и может игнорировать любой ущерб это этой политики? Я определенно считаю, что это США.

В этом и заключается основной вывод из моей точки зрения.

Неважно, кто действительно совершил диверсию, кто выступал посредником, было ли это сделано намеренно или ненамеренно, стало ли это результатом сознательных действий или провокации. В любом случае диверсия способствовала продвижению интересов политики США в Европе (усиление влияния США, ослабление влияния России, ослабление экономики Германии), а не политики России (усиление влияния России, ослабление влияния США, энергетическое сотрудничество с Германией).