Мир 22 мая 2023, 18:56 Голливуд плачет. Во взрывах на «Северных потоках» снова заподозрили украинцев Политолог Журавлев: правду о взрыве на «Северных потоках» обнародуют нескоро Freepik

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Следствие по делу о взрывах на «Северных потоках» пошло по кругу. Германия спустя два месяца подхватила предположение американцев о независимых украинцах-подрывниках, которые устроили диверсию на российском газопроводе. Самую правдоподобную версию Сеймура Херша все официальные лица по-прежнему предпочитают не видеть и не проверять.

Украинский след в деле о подрыве «Северных потоков»

Немецкие следователи заподозрили, что в деле о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» есть украинский след. В материалах фигурирует некое туристическое агентство Feeria Lwowa. Хотя оно находится в Польше, его учредили два украинца.

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Эта компания с 2016 года была пустышкой, пока внезапно в 2020-м на ее счету не появилось почти три миллиона евро. В прошлом году Feeria Lwowa арендовала яхту «Андромеда». Чтобы запутать полицию, использовали поддельные болгарские и румынские паспорта.

Один из диверсантов, предположительно, 26-летний солдат ВСУ, который сейчас находится в зоне конфликта с Россией. Его помощником был некий «человек из-под Одессы». Имена обоих мужчин известны, но не разглашаются. Считается, что именно они самостоятельно провели теракт на «Северных потоках».

Версии повторяются

Американская пресса в марте уже предлагала похожую версию о взрывах на газопроводе. Этот вариант напоминал голливудский блокбастер: олигарх нанимает команду профессионалов-патриотов, которые не имеют отношения ни к армии, ни к спецслужбам Украины, ни тем более к ее президенту.

Одни, без поддержки кавалерии, они на 15-метровой парусной яхте «Андромеда» с тротилом наперевес темной ночью приплыли на исходную точку. Нырнули, привинтили взрывчатку к газопроводу — и скрылись за две секунды до взрыва, как положено в боевиках, тихо шепча: «Слава Украине».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эту фантазию вбросом для отвлечения внимания от расследования. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что такой пропаганде не верят даже отравленные ею европейские обыватели.

Дилетанты справиться не могли

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в разговоре с «360» подтвердил, что версия с яхтой не выдерживает никакой критики.

По всем канонам взрывного дела эта лодка никак не могла быть тем судном, что обеспечило доставку диверсантов, а самое главное, доставку того количества тротила, которое могло бы нанести такой ущерб трубопроводу. На практике его крайне сложно было взорвать. Андрей Кошкин

Ложную лодку с диверсантами явно не зря подсунули публике — дыма без огня не бывает. Кошкин отметил, что украинцев представили как неких патриотов, которые безо всякой поддержки государства и соответствующей подготовки самочинно совершили сложный теракт.

Правду скажут нескоро

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев предположил, что следователям нужно найти крайнего. Вот общественности и предъявили двоих украинцев в компании, которая относится к польской юрисдикции.

Никакие два украинца, четыре украинца, 18 поляков такую операцию провести не могли. Она требовала профессионализма! Но когда хочется во что-то поверить, верят в любую ерунду. Вот эту ерунду нам и представляют. Дмитрий Журавлев

По словам Журавлева, у мира крайне мало шансов узнать правду о том, кто на самом деле устроил эти взрывы. Сегодня никто ни в чем не признается. Вероятно, позже, когда история перестанет быть столь «горячей», правду обнародуют.

Главная версия о том, кто взорвал «Северные потоки»

Американский журналист Сеймур Херш неоднократно заявлял, что в подрыве газопроводов виновны США, которые с 2021 года планировали эту диверсию. Таким образом они нанесли удар России и вынудили Европу поддержать НАТО.

По словам Херша, водолазы американских ВМС в июне прошлого года, во время учений Североатлантического альянса, заложили взрывчатку с дистанционным управлением. Спустя три месяца норвежский разведывательный вертолет сбросил в воду гидроакустический буй.

Сигнал распространился под водой сначала на «Северный поток — 2», а затем на «Северный поток — 1». Через несколько часов сработала мощная взрывчатка C4 — и три из четырех трубопроводов оказались выведены из строя.