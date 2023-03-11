Эксклюзив 11 марта 2023, 23:46 Чистый Голливуд. Версия о взрывах «Северных потоков» украинским бизнесменом достойна кино «Голос Мордора»: историю о взрыве «Северных потоков» бизнесменом с Украины сочинял фантаст РИА «Новости»

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В СМИ появилась информация о том, что украинский бизнесмен попал под следствие по делу о диверсиях на «Северных потоках». Его имя не раскрыли, но сама история достойна экранизации. Воображение автора отличное, но выдумка не сходится с фактами. Такими мыслями поделился автор Telegram-канала «Голос Мордора» в специально для «360».

Далее — его прямая речь.

История фантаста

Ну что, вы уже переварили прекрасную историю о том, как некий украинский бизнесмен, пожелавший остаться неизвестным, в порыве патриотизма взорвал «Северные потоки»?

История, несомненно достойная экранизации. И именно в Голливуде. Рональд Эммерих, например, или Джеймс Кэмерон. Второй даже лучше, так как правды в фильме не сильно больше, чем во всех вместе взятых «Аватарах» и «Терминаторах».

Но историю сочинял неплохой фантаст, хоть и начинающий. Воображение у чувака отличное, а вот с материалом пока работает не очень. Даже с габаритами проблема. Ведь судно, которое играло главную роль в уничтожении «Северных потоков» — 15-метровая морская яхта. Даже не судно, а суденышко, рассчитанное максимум на нескольких членов экипажа и неоснащенное никакими приспособлениями типа кранов или лебедок, необходимых для проведения серьезных работ на глубине.

Вы же помните, о какой силе взрывов заявляли сейсмологи, а затем и те, кто обследовали места взрывов? Для того, чтобы взорвать мощные стальные трубы, одетые в бетонную рубашку, нужно дикое количество взрывчатки. А если еще и учесть, как разбросало разорванные оконечности одного из газопроводов, то вопрос об объеме взрывчатки становится еще более актуален, тем более, что в воде сопротивление совсем не такое, как на воздухе. В общем, меня, да и не только меня, мучают сомнения, что четыре бомбы такой мощности могли легко уместиться на 15-метровой спортивной яхте.

Голливудский сценарий

Еще один вопрос — персонал, который работал со взрывчаткой. Просто хорошие водолазы? Да ладно?

Да пусть хоть рекордсмен по водолазному спорту, гроза акул Красного моря и кавалер Ордена Большого барьерного рифа. Для проведения операции такого рода нужен не просто водолаз, а водолаз-диверсант, который обучался своему искусству долгие годы. Необходимо не просто уметь глубоко нырять, но и проводить определенные работы, в том числе и со взрывчаткой. Так что насчет водолазов-любителей попытка хорошая, но нет.

И теперь интересно, а чем же еще удивят нас эти неуемные люди с хорошей фантазией. Сеймур Херш (американский журналист — прим. ред.) уже посмеялся над этими голливудскими сценариями, намекнув, что материал по взрывам на «Северных потоках» у него в наличии имеется еще, да такой, что кисло станет очень многим. Так что господам фантастам придется очень хорошо постараться, чтобы затуманить мозги обывателю.

И чтобы далеко не ходить, могу сразу предложить Ктулху или Кракена. Это, по крайней мере, будет весело.