Происшествия 09 марта 2023, 13:31 Песков посчитал маловероятной причастность украинцев к диверсии на «Северных потоках» Пресс-секретарь Песков призвал не отвлекаться на новые версии подрыва «Северных потоков» РИА «Новости»

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Появление в СМИ версии о том, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» устроила проукраинская группировка, стало намеренным вбросом. На такое способна только хорошо подготовленная спецслужба. Россия настаивает на проведении объективного расследования, а не отвлечении внимания, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий песков. Его процитировали «Известия».

Версию о причастности проукраинской группировки к подрыву газопроводов он посчитал неубедительной — такая слишком сложная задача по плечу только хорошо обученной государственной спецслужбе, коих немного. Дмитрий Песков сказал, что Россия тоже не стала бы этого делать, и сравнил это абсурдное, по его словам, обвинение с ампутацией собственной ноги. Он сказал, что страна по-прежнему требует проведения быстрого прозрачного расследования с привлечением своих специалистов.

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«Спускать на тормозах это нельзя, отвлекать внимание на какие-то второстепенные версии — тоже. Здесь нужно установить тех, кто это исполнял и заказывал», — сказал представитель президентской администрации.

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Он указал на то, что разоблачительные статьи вышли в разных странах одновременно и назвал это спланированным вбросом информации в СМИ. Англосаксы, по его словам, из-за этой диверсии «суетятся» и испытывают неловкость в отношениях с Германией. Подрыв газопроводов Дмитрий Песков назвал слишком опасным прецедентом по совершению теракта против международной критически важной энергетической инфраструктуры.

Американская газета The New York Times и немецкая Zeit опубликовали статьи, в которых обвинили в проведении диверсии независимую проукраинскую группировку из шести человек. Журналист Сеймур Херш, который выпустил собственное расследование и доказал причастность США к подрыву газопроводов, упрекнул коллег в использовании анонимных источников.