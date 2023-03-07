Мир 07 марта 2023, 19:30 Атаку на «Северные потоки» могла устроить проукраинская группировка — СМИ NYT: проукраинская группировка может стоять за диверсиями на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могла осуществить проукраинская группировка. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на новые разведданные.

Согласно источнику издания, взрывчатку заложили опытные водолазы, но не имеющие сегодня отношения к армии или спецслужбам. При этом доказательств того, что в диверсию были вовлечены президент Украины Владимир Зеленский или близкие к нему люди, нет.

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Собеседники газеты отказались раскрыть другие подробности и то, как были получены эти данные. Они лишь завили, что «остается возможность», что операция могла быть проведена неофициально доверенными лицами, имеющими связи с украинским правительством или его службами безопасности, хотя и прямых доказательств этому нет.

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«Официальные лица США заявили, что они немного знают о преступниках и их связях. Обзор недавно собранных разведданных предполагает, что они были противниками Владимира Путина, но не уточняется, кто руководил операцией или заплатил за нее», — говорится в статье.

В то же время в газете заявили, что полученные сведения доказывают непричастность России к этим атакам.