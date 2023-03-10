Мир 10 марта 2023, 05:46 Организаторы подрывов «Северных потоков» арендовали парусную яхту — СМИ Spiegel: диверсанты арендовали парусную яхту для организации подрыва «Северных потоков» freepik

Читать 360tv в

Организаторы диверсий на «Северных потоках» использовали парусную яхту «Андромеда» для доставки к месту подрыва взрывчатых веществ. Такую версию выдвинуло немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на источники в ведомствах.

«В деле о теракте на газопроводах „Северный поток“ в Балтийском море всплывают новые подробности. Судно, на котором, как предполагается, диверсанты перевезли взрывные устройства, является парусной яхтой „Андромеда“ с портом приписки Бреге на острове Рюген», — говорится в материале издания.

Реклама

Неизвестные арендовали 15-метровую парусную яхту модели «Bavaria Cruiser 50» через чартерную фирму с острова Рюген. Судно вышло из порта Росток-Варнемюнде, сообщило издание.

Реклама

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что сведения, которыми располагает ФРГ о подрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», не предназначены для общественности. Выяснением обстоятельств произошедшего занимается Генпрокуратура, отметил политик.