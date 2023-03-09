Происшествия 09 марта 2023, 10:15 Медведев высмеял участие проукраинской группировки в подрыве «Северных потоков» Зампред Совбеза Медведев назвал подрыв СП проукраинской группировкой пропагандой США РИА «Новости»

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Независимую проукраинскую группировку обвинили в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Эта версия похожа на фильм низкого качества, сделанный в рамках пропаганды США. В нее не поверили даже европейские обыватели, заявил в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он назвал сообщения СМИ о новых виновниках диверсии голливудской эпической драмой, которую обсуждали последние три дня, и продолжением фильма о химическом оружии бывшего президента Ирака Саддама Хусейна. Он заявил, что весь мир испытал от просмотра этого «фильма» отвращение.

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«Тупая американская пропаганда. Не нравится никому. Не верят даже отравленные ею европейские обыватели. Их мутит, как будто они обожрались свиной рульки с пивом», — заявил Дмитрий Медведев.

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Неизвестная проукраинская группировка, якобы устроившая подрыв газопроводов, не связана ни с киевским режимом, ни с Европой, ни с США, а действовала исключительно самостоятельно, заметил зампред Совбеза. Журналисты заявили, что якобы шесть подготовленных диверсантов с российским или украинским гражданством взяли с собой полтонны взрывчатки, вышли на яхте в Балтийское море, заложили бомбу, активировали, а потом уплыли незамеченными, несмотря на засилье кораблей НАТО вокруг и работу международных систем слежения.

Дмитрий Медведев сказал, что на Западе не поверили в украинский след и стали задавать неудобные вопросы. Например, о том, почему так резко обвинения перевели с России на Украину и зачем в этом случае поддерживать киевский режим. Он предложил снять продолжение этого «блокбастера».

Американская газета The New York Times и немецкая Zeit сослались на источники и заявили, что к подрыву «Северного потока» и «Северного потока — 2» причастны украинцы.