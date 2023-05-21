Мир 21 мая 2023, 20:39 СМИ узнали о причастности двух украинцев к взрывам на «Северных потоках» Süddeutsche Zeitung: диверсии на «Северных потоках» могли устроить двое украинцев РИА «Новости»

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Два украинца могут быть причастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

Согласно совместному расследованию, проведенному газетой и другими европейскими СМИ, несколько месяцев назад в поле зрения следователей Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ попало предполагаемое туристическое агентство Feeria Lwowa, которое находится в Польше. По данным журналистов, Feeria Lwowa взяла в аренду судно «Андромеда», на которой подозреваемые в подрыве «Северных потоков» якобы добрались до них.

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Однако многое говорит о том, что Feeria Lwowa была лишь подставной компанией, указало издание. Основанная в 2016 году фирма была зарегистрирована двумя украинцами.

Ранее прокурор Швеции Матс Люнгквист заявил, что взрывы на трубопроводах системы «Северный поток» могла организовать связанная с государственными структурами группа.

Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в конце сентября 2022 года. Журналист Сеймур Херш провел собственное расследование и обвинил в произошедшем США.