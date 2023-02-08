Мир 08 февраля 2023, 17:34 Американский журналист заявил, что Байден знал о готовящихся диверсиях на «Северных потоках» Журналист Херш: Байден сомневался, прежде чем дал ход диверсиям на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» устроили США. С таким заявлением в среду выступил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Журналист со ссылкой на достоверные источники сообщил, что в июне прошлого года водолазы ВМС, действовавшие под прикрытием широко разрекламированных в середине лета учений НАТО, заложили взрывчатку с дистанционным управлением, которая три месяца спустя уничтожила трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».

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Херш выяснил, что президент США Джо Байден более девяти месяцев сомневался, прежде чем принять такое решение. Его в основном волновал вопрос сокрытия улик, а не того, как доставить взрывчатку.

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Американцам помогла взорвать трубопроводы Норвегия. Как объяснил Херш, 26 сентября 2022 года разведывательный самолет ВМС Норвегии P8 совершил, казалось бы, обычный полет и сбросил гидроакустический буй.

Сигнал распространился под водой сначала на «Северный поток-2», а затем на «Северный поток-1». Несколько часов спустя сработала мощная взрывчатка C4, и три из четырех трубопроводов были выведены из строя, уточнил Херш.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не будет спекулировать на теме диверсий на «Северных потоках», пока не получит конкретных доказательств.