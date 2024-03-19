Мир 19 марта 2024, 23:14 Меры ради мер. Зачем ЕС вводить пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии Политолог Савченко: введение ЕС пошлин на российское зерно — имиджевый шаг РИА «Новости»

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Еврокомиссия собирается в ближайшее время ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну. «360» пообщался с экспертами и выяснил причины и последствия такой меры.

Причины введения пошлины

По данным Financial Times, ЕС готовится ввести пошлины, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены объединения. Такой шаг приведет к росту цен как минимум на 50%.

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Комиссар Евросоюза по сельскому хозяйству Януш Войцеховский ранее назвал поставки российского зерна в Польшу «незначительными», но на прошлой неделе он сменил тактику и заявил: «Когда Россия шантажирует едой, мы обязаны отреагировать».

При этом польские фермеры вышли на протесты против более дешевого импорта зерна с Украины, а в последнее время и из России. Демонстрации накалились до блокады украинской границы и стали камнем преткновения в отношениях премьер-министра Польши Дональда Туска с президентом Украины Владимиром Зеленским.

РИА «Новости»

Россия в прошлом году поставила в страны ЕС четыре миллиона тонн зерновых, напомнил «360» независимый промышленный эксперт Максим Худалов.

«Действительно, сейчас мы наблюдаем, что одной из причин, по которым Европейская комиссия хочет ввести пошлины именно на российское зерно, это довольно бедственное положение собственных фермеров. Сейчас цены на пшеницу упали до 178 евро за тонну. Это довольно низкий уровень», — объяснил он.

Внедрение пошлины гарантированно уберет российскую продукцию с европейского рынка, так как для поставщиков не имеет никакого экономического смысла работать с такой уплатой.

«Расчет делается на то, что такая мера приведет к росту общего уровня цен. Не на весь уровень пошлины, а на какую-то разумную долю от нее, например, 30-40 долларов за тонну, что уже позволит европейским фермерам более комфортно себя чувствовать в текущей ситуации», — отметил Худалов.

РИА «Новости»

Последствия введения пошлин

Европейский рынок значим для России, но говорить о том, что в стране возникнет проблема с поставками зерна, нельзя. Существует большое количество азиатских рынков, напомнил Худалов. По его словам, в случае введения пошлин сложится так же ситуация, как и с нефтепродуктами.

«Когда российская нефть перестает поступать европейским покупателям напрямую, уходит на азиатские рынки, там проходит какой-то элемент переработки, и уже в виде продукции с добавленной стоимостью обратно поставляется в Евросоюз, но уже будучи произведенной в другой стране», — рассказал эксперт.

В плане зерна очевидным кандидатом является Турция — самый крупный покупатель российского зерна. Эта страна сможет поставлять на европейский рынок больше муки и полуфабрикатов, вплоть до замороженного теста.

В результате предложенная Евросоюзом операция приведет к общему росту цен на рынке. Однако проблемы фермеров необходимо решать, и у ЕС нет других инструментов, которые позволили бы разобраться с этим вопросом на фоне растущих издержек сельского хозяйства.

РИА «Новости»

Имиджевый шаг

Евросоюз не является основным импортером российского зерна, поэтому решение о введении пошлин следует считать имиджевым шагом, рассказал «360» доцент кафедры государственно-правовых дисциплин СмолГУ, кандидат политических наук Евгений Савченко.

«И в целом данный шаг следует оценить как имиджевый, то есть его смысл в том, что Евросоюзу, властям Евросоюза надо принять против России какие-то новые меры, которые бы не оказали существенного влияния на сам ЕС. И, собственно, введение вот этих пошлин и относится к таким мерам», — отметил специалист.

В тройку государств, куда Россия экспортирует сельскохозяйственную продукцию, входят Турция, Иран и Египет. Роль последнего особенно важна, отметил Савченко.

Это связано с тем, что население страны растет. Его надо чем-то кормить, и российское зерно является достаточно дешевым на мировых рынках по отношению к Египту. И, соответственно, я думаю, что будут увеличивать закупки. Евгений Савченко политолог

РИА «Новости»

Каким будет ответ России

По словам Савченко, предложенная Евросоюзом мера не является критической для России и для сельскохозяйственного экспорта страны. Ответ, скорее всего, будет ассиметричным, и власти уже прорабатывают определенные шаги, считает Савченко.

«То есть он (ответ — прим. ред.) может быть вообще не связан ни с сельским хозяйством, ни с зерновым экспортом, импортом и, скорее всего, после соответствующей проработки будут приняты какие-то определенные меры. Пока сложно сказать, какими именно они будут, но я думаю, что Евросоюз это на себе прочувствует», — рассказал эксперт.

Он вспомнил слова президента Владимира Путина о том, что при введении ответных рестрикций Россия будет руководствоваться собственными интересами.

«Если мы поймем, что мы можем каким-то образом Евросоюзу вставить палки в колеса, соответственно, эти меры будут приняты, прежде всего, исходя из национальных интересов Российской Федерации», — заключил специалист.

Заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка ранее заявил, что правительство страны согласится с ограничениями на экспорт сельхозпродукции при условии запрета на поставки из России. Украина пойдет на такой шаг ради улучшения отношений с Польшей.