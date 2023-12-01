Мир 01 декабря 2023, 19:01 Блокаду прорвали, конфликт остался. Польские власти не пойдут на поводу Украины Политолог Трухачев: Еврокомиссия решит конфликт в пользу польских перевозчиков Фото: Dominika Zarzycka / Global Look Press

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Украина смогла умаслить Польшу, и та пропустила порожние фуры, застрявшие на границе. Однако конфликт не исчерпан: польские дальнобойщики намерены остановить демпинг соседей. Хотя украинцы грозят судом, шансов на победу у них практически нет — Еврокомиссия явно будет на стороне страны из ЕС.

Блокада на польско-украинской границе

Мининфраструктуры Украины сообщило, что 1 декабря удалось договориться с Польшей об открытии пункта пропуска «Угринов — Долгобичув» для проезда пустых грузовиков. Также согласовано создание электронного учета пустых фур еще на двух пропускных пунктах.

Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Поляки с начала ноября перекрыли четыре контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной. Дальнобойщики из Польши возмутились, что их коллеги из соседней страны массово отправились на заработки в Европу и соглашались трудиться за небольшую оплату. Такой демпинг сказался на заработках других перевозчиков.

Произошла настоящая блокада: грузовики с Украины и обратно попросту перестали пропускать. К забастовке присоединились водители соседних стран, в том числе Словакии.

В очереди из фур погибли двое украинских водителей. Убытки Украины достигли одного миллиарда евро.

Украина хочет идти в суд

Перекрытые границы сказались на поставках ряда товаров. Ассортимент украинских магазинов заметно оскудел, стало недоставать лекарств. Предприятия неделями ждут поставок.

Повысились цены на доставку автомобильного газа. Однако поляки не желают жалеть соседей, которые привели их к разорению.

Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинские дальнобойщики буквально обрушили цены на услуги во всей отрасли и наводнили собой скудный рынок. Компании польских перевозчиков вынуждены более чем вполовину сокращать штат водителей, а многие вовсе стали банкротами. Теперь поляки твердо намерены отстоять свои права.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что блокада — политический шаг и его страна планирует судиться с Польшей, а Верховная рада потребовала разблокировать КПП. В ответ поляки запросили для себя не менее 50% рейсов между странами, а также призвали лишить Украину льгот на транзит товаров по Евросоюзу.

Украинские перевозчики проиграют

Преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев рассказал «360», что отмена блокады без выполнения требований протестующих едва ли возможна. На это не пойдут ни поляки, ни словаки, ни венгры, ни румыны — никто. Правительства этих стран думают прежде всего о своих людях.

В Польше очень много дальнобойщиков — сотни тысяч. Перевозки — значительная статья доходов для многих ее граждан. Собственно, такая же ситуация и в соседних странах, поэтому здесь большая конкуренция. А поскольку себестоимость услуг у украинцев значительно ниже, другим перевозчикам есть о чем беспокоиться. Вадим Трухачев

Эксперт отметил, что украинцы не собираются идти на уступки, так как не любят выполнять никаких неприятных указаний, во всяком случае публично. Однако если в дело наконец вмешается Еврокомиссия, конфликт, скорее всего, разрешится в пользу Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Ведь они члены ЕС, а Украина — нет.

Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Решение за поляками

Политолог, кандидат исторических наук Дмитрий Буневич уточнил, что пока сложно сказать, как ответит польский парламент на просьбу Рады снять блокаду. Пока в Польше только формируется коалиция, еще не ясен новый состав кабинета министров, идут напряженные переговоры между партиями и политиками.

Не думаю, что кто-то будет подыгрывать украинцам, ведь в польском обществе в последние месяцы действительно растут антиукраинские настроения. На них пытаются играть местные политики, причем как из условного либерального лагеря, так и из консервативного. Дмитрий Буневич

Польские перевозчики, которые и затеяли историю с перекрытием дорог на границе, просто напоминают, что их государство должно отстаивать прежде всего интересы граждан, а не украинцев, отметил политолог. Поэтому едва ли среди польского политического истеблишмента будут звучать голоса в поддержку Киева.

«Ранее мы видели, как поляки и другие страны-соседи резко прекратили возможность транзита украинского зерна. А потом, путем согласования в Брюсселе, добились соответствующего решения Европейской комиссии», — напомнил Буневич.

Конечно, переоценивать роль этой организации не стоит, заметил собеседник «360»: она может выступить неким модератором при оформлении решения по вопросу перевозчиков. Но поставить точку в этом вопросе Еврокомиссия не может — только сыграть свою роль.