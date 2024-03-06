Мир 06 марта 2024, 10:23 Украина ради отношений с Польшей согласилась на ограничение экспорта зерна FT: Украина готова принять ограничения на свою торговлю с ЕС ради Польши РИА «Новости»

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Правительство Украины ради улучшения отношений с Польшей согласится с ограничениями на экспорт своей сельхозпродукции при условии запрета на поставки из России. Заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка заявил об этом The Financial Times.

«Может быть, для переходного периода такого рода… управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС — это то, что нам всем нужно. Что касается пшеницы, то не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия», — сказал он.

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По его словам, страна готова принять ограничения на свою торговлю с ЕС ради Польши. Она согласится с необходимостью с июня ограничить поставку яиц, птицы и сахара и позволить отдельным странам закрыть свои рынки для украинского зерна, за исключением случаев транзита. Но одновременно с этим, заявил Тарас Качка, следует запретить экспорт российской сельхозпродукции, которую продолжили ввозить в страны блока через Белоруссию и Балтию.

Замминистра обвинил Россию в причастности к забастовкам польских фермеров. Однако Тарас Качка признал, что резкое увеличение ввоза украинской сельхозпродукции могло шокировать европейские страны — производство одного только сахара за два года нарастили с семи тысяч до 500 тысяч тонн.

Польские фермеры заблокировали проезд и разбили машины с украинскими номерами. Президент Украины Владимир Зеленский призвал решить проблему.