Мир 17 января 2024, 07:56 Россия обновила трехлетний рекорд экспорта зерна «Русагротранс»: Россия обновила трехлетний рекорд экспорта зерна РИА «Новости»

Читать 360tv в

Во второй половине 2023 года Россия обновила собственный рекорд по экспорту зернобобовых и зерновых культур. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе оператора в сфере перевозок аграрных грузов АО «Русагротранс».

«В первой половине 2023/24 сельскохозяйственного года экспорт зернобобовых и бобовых, включая страны ЕАЭС, по всем основным позициям стал рекордным», — заявили в пресс-службе.

Реклама

В «Русагротранс» отметили, что с учетом муки и зернобобовых, весь экспорт составил порядка 39 миллионов тонн. Это показатель на 19% выше, чем прошлый максимум в 32,7 миллиона тонна, который достигли в сезоне 2020/21.

В частности, объем экспортированной пшеницы составил 27,6 миллиона тонн, что на 3,8% больше рекорда трехлетней давности. Вывоз ячменя составил около пяти миллионов тонн, кукурузы — около трех миллионов тонн.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна полностью обеспечила собственную продовольственную безопасность по всем ключевым видам продукции.