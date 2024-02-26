Мир 26 февраля 2024, 20:02 Увеличившую поставки зерна Украину попросили войти в положение фермеров ЕС Еврокомиссар Войцеховский призвал Украину вывозить зерно через третьи страны РИА «Новости»

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Властям Украины для продолжения экспорта своего зерна необходимо искать пути через третьи страны, а не отправлять всю сельскохозяйственную продукцию через Евросоюз. С таким заявлением выступил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский по итогам встречи с главами профильных министерств. Трансляция выступления доступна на сайте Совета ЕС.

Войцеховский подчеркнул, что Евросоюз готов поддерживать Украину и предоставить транзит для проезда транспорта в морские порты. Но увеличенный объем экспорта уже привел к протестам фермеров и перегрузке рынка.

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«Нам нужен позитивный подход Украины, сотрудничество со стороны Киева, чтобы реализовать эту систему. Никакой рынок не может выдержать такого уровня увеличения поставок, поэтому наши украинские партнеры должны понять положение наших фермеров», — заявил Войцеховский.

Увеличенный экспорт украинской сельхозпродукции это только один из пунктов требований вышедших на акции протестов европейских фермеров. Польские аграрии сегодня вывели тракторы на трассу около границы Германии, ограничив движение грузовиков.

Среди их условий — отмена повышенных требований к сельскохозяйственной продукции от руководства Евросоюза, включая экологические ограничения, а также остановка бесконтрольных поставок дешевого зерна с Украины.