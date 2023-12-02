Мир 02 декабря 2023, 09:53 Россия снова вошла в топ-5 поставщиков зерна в Европу Россия впервые с марта 2022-го стала одним из крупнейших поставщиков зерна в ЕС РИА «Новости»

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Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз впервые за полтора года. Об этом сообщил сайт Евростата.

Евросоюз увеличил импорт российского зерна в сентябре этого года, поставки выросли за месяц на 22% и составили 180 тысяч тонн. Благодаря резкому наращиванию экспорта в страны ЕС Россия заняла четвертое место в списке крупнейших поставщиков.

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На первом месте в перечне Евростат указал Украину. За месяц импорт из нее вырос на 1%, но за год поставки снизились на 25%. Второй в списке стояла Бразилия, которая в сентябре нарастила экспорт в 1,8 раза.

Ранее бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун пожаловался, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обманула страну, пообещав ей скорое членство в ЕС. Он отметил, что объединение не может повлиять на Польшу, которая не дает экспортировать украинское зерно. Пискун также добавил, что Украину не пригласят в Евросоюз. Экс-генпрокурор напомнил про ситуацию с Турцией, которая до сих пор не вступила в объединение, хотя является членом НАТО.