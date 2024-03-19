Деньги 19 марта 2024, 10:22 Зерно из России и Белоруссии обложат пошлиной в Евросоюзе FT: Евросоюз введет пошлину на зерно из России в размере 95 евро за тонну РИА «Новости»

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В странах Евросоюза введут пошлину на зерно из России и Белоруссии, чтобы поддержать отечественных производителей. Новые ограничения повысят отпускные цены в полтора раза, сообщила газета Financial Times.

Документы, по данным издания, подпишут в ближайшие дни. Зерно из России и Белоруссии обложат пошлиной в размере 95 евро за тонну. По подсчетам специалистов, это спровоцирует повышение цен минимум на 50% и сократит спрос.

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Кроме зерна, новую пошлину введут для семян масличных культур и продуктов их переработки. Таким способом Евросоюз решил «успокоить фермеров» и некоторые страны.

«Цены на зерновые находятся на четырехлетнем минимуме, в то время как Россия очень конкурентоспособна на рынках зерновых и оказывает значительное давление», — заявил автор статьи.

Польские фермеры бастовали против ввоза дешевого и некачественного украинского зерна. Правительство Украины согласилось на введение экспортных ограничений.