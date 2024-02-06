Мир 06 февраля 2024, 10:47 Европейцы потребовали вернуть пошлину на товары с Украины стоимостью миллиард евро Евростат: лишение Украины таможенных льгот коснется товаров на 1 млрд евро Stefan Sauer/dpa/globallookpress

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В Европе потребовали вернуть отмененные в 2022 году таможенные пошлины для Украины из-за несправедливой конкуренции и низкого качества ее товаров. Евростат подсчитал, что отмена льгот коснется поставок товаров на миллиард евро ежемесячно, сообщило РИА «Новости».

Акции фермеров за свободную торговлю прошли в Германии, Франции, Польше, Румынии и других странах. Аналитики Евростата выяснили, что отмена льгот затронет продукцию с Украины примерно на миллиард евро в месяц. Почти половина этой суммы, 420 миллионов евро, придется на зерно, 174 и 152 миллиона евро — на растительные масла и масличные семена.

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«Беспошлинный ввоз — проявление „европейской солидарности“, но ведь есть еще и экономика. Украинская продукция в среднем на 20% дешевле. Высокая себестоимость производства не позволяет фермерам конкурировать с такими заниженными ценами», — объяснил вице-президент, председатель комитета по сельскому хозяйству «Опоры России» Сергей Соколов.

Рано или поздно, по его мнению, властям придется позаботиться об интересах собственных граждан. Специалист спрогнозировал усиление протекционизма в экономике и приход к власти альтернативных политиков.

Пока Еврокомиссия отказалась полностью отменять таможенные льготы для Украины. Она предложила ввести механизм экстренной приостановки для самых чувствительных отраслей, например, птицеводства, и обложить пошлиной объемы выше показателей двух предыдущих лет. В остальном беспошлинный ввоз украинских продуктов сохранят до июня 2025 года.