08 февраля 2024, 16:06
Шантаж и противотанковый еж. Что испугало западных аналитиков в заявлениях Ким Чен Ына
Аналитик Котков объяснил агрессивное поведение КНДР по отношению к Южной Корее
Западные аналитики вновь запугивают общественность неизбежной войной на Корейском полуострове. Резкое поведение КНДР, по их мнению, уже не похоже на пустые угрозы, а выглядит как настоящий призыв к захвату. Однако виноваты провокации со стороны Сеула и Вашингтона. Видимо, Запад не знает, что не надо будить лихо, пока оно тихо. А стоило бы.
Напряженность на пределе
Отношения между КНДР и Южной Кореей становятся напряженнее с каждым днем. В начале января стало известно, что республика запустила с западного побережья в сторону островов Южной Кореи около 200 артиллерийских снарядов.
Спустя две недели, 14 января, Северная Корея сообщила, что успешно испытала баллистические ракеты средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой и запустила снаряд в сторону Японского моря.
Помимо этого, КНДР неоднократно ужесточала риторику по отношению к соседям и Соединенным Штатам. Так, в конце декабря 2023 года северокорейский лидер призвал внести изменения в конституцию, чтобы обозначить Южную Корею «враждебным государством номер один». Тем самым он хотел положить конец приверженности мирного существования полуострова.
На собрании по подведению итогов в декабре 2023 года, по информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын, по сути, обвинил Южную Корею и США в безрассудных шагах и предупредил, что «война на Корейском полуострове может вспыхнуть в любой момент».
Причина для таких громких заявлений проста: по мнению северокорейского лидера, тандем Сеула и Вашингтона представляет для КНДР сильнейшую угрозу национальной безопасности.
В случае военной провокации Пхеньян без колебаний применит весь свой арсенал для уничтожения соседа, сообщило ЦТАК.
«Действует как его дед»: аналогия почти вековой давности
Заявления главы КНДР будоражат умы западных аналитиков и экспертов по международным отношениям. По их мнению, внешняя политика и риторика Пхеньяна в целом уже несколько месяцев выходят за рамки пустых угроз в сторону Южной Кореи и ее союзников.
Авторы доклада на тему развития внешнеполитических отношений подчеркнули: это «не неумеренное хвастовство, а беспрецедентно высокая опасность войны в регионе». Статью опубликовал ресурс 38 North, принадлежащий аналитическому центру Стимсона в Вашингтоне, один из отделов которого мониторит северокорейские взаимоотношения с другими государствами.
По мнению экс-главы отдела Северо-Восточной Азии Роберта Карлина и профессора Монтеррейского института международных исследований Зигфрида Хеккера, сейчас обострение между двумя республиками «опаснее, чем с июля 1950 года», когда началась Корейская война.
Аналитики напомнили, что Ким Чен Ын, несмотря на весь драматизм, действует «в точности как его дед Ким Ир Сен», принявший стратегическое решение вступить в войну в середине прошлого века.
«Мы, к сожалению, не знаем, когда и как Ким Чен Ын спустит курок, но опасность уже далеко за пределами обычных предупреждений Вашингтона, Сеула и Токио по поводу провокаций Пхеньяна. Не думаем, что тема подготовки к боевым действиям, которую разносит по стране ЦТАК с начала 2023 года, — это типичное проявление пустых угроз», — объяснили Хеккер и Карлин свои предположения.
Реакция России
Россия, по словам замглавы МИД Андрея Руденко, тоже бьет тревогу из-за риска военного столкновения на Корейском полуострове. В последнее время все чаще наблюдают беспрецедентную по масштабам военную активность США и их союзников в субрегионе.
Тем не менее российские политологи согласились: резкие словесные перепалки между двумя республиками практически ничего не значат. Обе страны давно находятся в состоянии напряженности, а новые угрозы — обычный инфошум.
Так, политтехнолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников подтвердил «360»: жесткая риторика КНДР — обычная ответная реакция на провокации.
«Подобные случаи уже были. Но внешнее обострение обоих государств — не самое критичное за последние 20 лет. По сути, ничего не произошло: в Северной Корее все как было, так и остается — они выступают за объединение Кореи в единое государство. Но применять ядерное оружие без явной причины Ким Чен Ын не будет и ничего сверхъестественного там не произойдет», — заверил Солонников.
С политтехнологом согласился руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков. Он уточнил в беседе с «360», что Пхеньян использует наличие большого военного арсенала и ядерное оружие как шантаж.
«Это некий ответ на экономическую блокаду КНДР со стороны Запада: мол, что нам, сдаться? Нет, мы тоже будем оказывать давление, заявляя о применении ядерного оружия, баллистических и крылатых ракет, чтобы вы шли на уступки. Такую стратегию можно сравнить с принципом работы противотанкового ежа — чем сильнее действия, тем сильнее противодействия», — объяснил он.
Из мухи слона и невыгодный конфликт
Западные СМИ создают какофонию вокруг этой ситуации и постоянно подливают масла в огонь, добавил Котков. Зарубежные журналисты, по его мнению, широко и детально освещают каждый ракетный пуск КНДР, преподнося это как очередную угрозу войны на полуострове.
В реальном же мире все эти пуски — обычные испытания. Их проводит не только Северная Корея, но и другие страны, просто почему-то об этом меньше говорят.
Кирилл Котков
аналитик
Международные газеты, журналы и аналитические ресурсы раскручивают такие истории и временами высасывают информацию из пальца, создавая ощущение, что война вот-вот непременно наступит. Однако конфликт, подчеркнул собеседник «360», невыгоден обеим сторонам, поскольку при любом раскладе повлечет за собой разрушение как Северной, так и Южной Кореи.
«К этому конфликту могут подключиться соседние страны, в частности Япония, Штаты и Китай. Но эта война невыгодна абсолютно никому, прежде всего всему населению Корейского полуострова», — подытожил аналитик.
США
Ракеты
Отношения
Россия
Южная Корея
КНДР
Реклама
Реклама