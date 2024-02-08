Мир 08 февраля 2024, 16:06 Шантаж и противотанковый еж. Что испугало западных аналитиков в заявлениях Ким Чен Ына Аналитик Котков объяснил агрессивное поведение КНДР по отношению к Южной Корее Коллаж: РИА «Новости» / Freepik / Телеканал «360»

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Западные аналитики вновь запугивают общественность неизбежной войной на Корейском полуострове. Резкое поведение КНДР, по их мнению, уже не похоже на пустые угрозы, а выглядит как настоящий призыв к захвату. Однако виноваты провокации со стороны Сеула и Вашингтона. Видимо, Запад не знает, что не надо будить лихо, пока оно тихо. А стоило бы.

Напряженность на пределе

Отношения между КНДР и Южной Кореей становятся напряженнее с каждым днем. В начале января стало известно, что республика запустила с западного побережья в сторону островов Южной Кореи около 200 артиллерийских снарядов.

Спустя две недели, 14 января, Северная Корея сообщила, что успешно испытала баллистические ракеты средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой и запустила снаряд в сторону Японского моря.

Помимо этого, КНДР неоднократно ужесточала риторику по отношению к соседям и Соединенным Штатам. Так, в конце декабря 2023 года северокорейский лидер призвал внести изменения в конституцию, чтобы обозначить Южную Корею «враждебным государством номер один». Тем самым он хотел положить конец приверженности мирного существования полуострова.

Снимок телевизора на сеульском железнодорожном вокзале Йонсан (Южная Корея). Глава КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Hwasong-18. Ранее северокорейский лидер заявил, что запуск показал, какой вариант он примет, «если Вашингтон примет неправильное решение». Фото: KIM Jae-Hwan/Keystone Press Agency / Global Look Press

На собрании по подведению итогов в декабре 2023 года, по информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын, по сути, обвинил Южную Корею и США в безрассудных шагах и предупредил, что «война на Корейском полуострове может вспыхнуть в любой момент».

Причина для таких громких заявлений проста: по мнению северокорейского лидера, тандем Сеула и Вашингтона представляет для КНДР сильнейшую угрозу национальной безопасности.

В случае военной провокации Пхеньян без колебаний применит весь свой арсенал для уничтожения соседа, сообщило ЦТАК.

«Действует как его дед»: аналогия почти вековой давности

Заявления главы КНДР будоражат умы западных аналитиков и экспертов по международным отношениям. По их мнению, внешняя политика и риторика Пхеньяна в целом уже несколько месяцев выходят за рамки пустых угроз в сторону Южной Кореи и ее союзников.

Южнокорейский ветеран с американским флагом на акции протеста против президента южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина в Сеуле. Тысячи людей прошли маршем по центру Сеула, протестуя против сближения президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с КНДР. Сеул, 2018 год. Фото: Jack Kurtz / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Авторы доклада на тему развития внешнеполитических отношений подчеркнули: это «не неумеренное хвастовство, а беспрецедентно высокая опасность войны в регионе». Статью опубликовал ресурс 38 North, принадлежащий аналитическому центру Стимсона в Вашингтоне, один из отделов которого мониторит северокорейские взаимоотношения с другими государствами.

По мнению экс-главы отдела Северо-Восточной Азии Роберта Карлина и профессора Монтеррейского института международных исследований Зигфрида Хеккера, сейчас обострение между двумя республиками «опаснее, чем с июля 1950 года», когда началась Корейская война.

Аналитики напомнили, что Ким Чен Ын, несмотря на весь драматизм, действует «в точности как его дед Ким Ир Сен», принявший стратегическое решение вступить в войну в середине прошлого века.

«Мы, к сожалению, не знаем, когда и как Ким Чен Ын спустит курок, но опасность уже далеко за пределами обычных предупреждений Вашингтона, Сеула и Токио по поводу провокаций Пхеньяна. Не думаем, что тема подготовки к боевым действиям, которую разносит по стране ЦТАК с начала 2023 года, — это типичное проявление пустых угроз», — объяснили Хеккер и Карлин свои предположения.

Протестующий держит сорванный флаг Северной Кореи на мосту Объединения возле Пханмунджома в Паджу, Южная Корея, 2018 год. Пханмунджом — это место, включающее в себя здания для проведения переговоров по вопросам, касающимся двух стран Корейского полуострова в демилитаризованной зоне. Фото: Ryu Seung-Il / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Реакция России

Россия, по словам замглавы МИД Андрея Руденко, тоже бьет тревогу из-за риска военного столкновения на Корейском полуострове. В последнее время все чаще наблюдают беспрецедентную по масштабам военную активность США и их союзников в субрегионе.

Тем не менее российские политологи согласились: резкие словесные перепалки между двумя республиками практически ничего не значат. Обе страны давно находятся в состоянии напряженности, а новые угрозы — обычный инфошум.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и его российский коллега Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Global Look Press

Так, политтехнолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников подтвердил «360»: жесткая риторика КНДР — обычная ответная реакция на провокации.

«Подобные случаи уже были. Но внешнее обострение обоих государств — не самое критичное за последние 20 лет. По сути, ничего не произошло: в Северной Корее все как было, так и остается — они выступают за объединение Кореи в единое государство. Но применять ядерное оружие без явной причины Ким Чен Ын не будет и ничего сверхъестественного там не произойдет», — заверил Солонников.

С политтехнологом согласился руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков. Он уточнил в беседе с «360», что Пхеньян использует наличие большого военного арсенала и ядерное оружие как шантаж.

«Это некий ответ на экономическую блокаду КНДР со стороны Запада: мол, что нам, сдаться? Нет, мы тоже будем оказывать давление, заявляя о применении ядерного оружия, баллистических и крылатых ракет, чтобы вы шли на уступки. Такую стратегию можно сравнить с принципом работы противотанкового ежа — чем сильнее действия, тем сильнее противодействия», — объяснил он.

Ноябрь, 2022 года. Фото: Kim Jae-Hwan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Из мухи слона и невыгодный конфликт

Западные СМИ создают какофонию вокруг этой ситуации и постоянно подливают масла в огонь, добавил Котков. Зарубежные журналисты, по его мнению, широко и детально освещают каждый ракетный пуск КНДР, преподнося это как очередную угрозу войны на полуострове.

В реальном же мире все эти пуски — обычные испытания. Их проводит не только Северная Корея, но и другие страны, просто почему-то об этом меньше говорят. Кирилл Котков аналитик

Международные газеты, журналы и аналитические ресурсы раскручивают такие истории и временами высасывают информацию из пальца, создавая ощущение, что война вот-вот непременно наступит. Однако конфликт, подчеркнул собеседник «360», невыгоден обеим сторонам, поскольку при любом раскладе повлечет за собой разрушение как Северной, так и Южной Кореи.

«К этому конфликту могут подключиться соседние страны, в частности Япония, Штаты и Китай. Но эта война невыгодна абсолютно никому, прежде всего всему населению Корейского полуострова», — подытожил аналитик.