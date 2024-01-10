Мир 10 января 2024, 23:26 Много шума и пустые угрозы. Почему отношения КНДР и Южной Кореи вновь обострились Политтехнолог Солонников: обострение между КНДР и Южной Кореей не критично Коллаж: РИА «Новости» / Freepik / Телеканал «360»

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Затяжной конфликт между КНДР и Южной Кореей периодически обостряется. Северокорейский лидер Ким Чен Ын не раз заявлял, что использует весь арсенал оружия, если его страна окажется в реальной опасности из-за действий южнокорейских военных. Недавно ситуация на полуострове вновь накалилась, однако пока ни одна из сторон не готова сделать реальные шаги к примирению. Что происходит между одними из самых враждующих государств мира — в материале «360».

Корейские угрозы

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил: Южная Корея стала для КНДР «самым враждебным государством», которое 80 лет «цеплялось только за злобную конфронтацию». Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что в случае военной провокации со стороны Сеула Пхеньян без колебаний применит весь свой арсенал для уничтожения соседа.

По словам Ким Чен Ына, Пхеньян не планирует «в одностороннем порядке» провоцировать эскалацию конфликта на Корейском полуострове, но в тоже время «не собирается избегать войны».

«Если Республика Корея попытается использовать вооруженные силы против нашего государства или начнет угрожать нашему суверенитету и безопасности, то мы без колебания будем пускать в ход весь наш арсенал средств и сил, чтобы полностью ее уничтожить», — процитировало его ЦТАК.

Снимок телевизора на сеульском железнодорожном вокзале Йонсан (Южная Корея). Глава КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Hwasong-18. Ранее северокорейский лидер заявил, что запуск показал, какой вариант он примет, «если Вашингтон примет неправильное решение». Фото: KIM Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press / Global Look Press

Агентство также добавило: в ходе посещения предприятий оборонной промышленности Ким Чен Ын уточнил, что власти Южной Кореи пока не осознают «ошибочность самоубийственной политики конфронтации».

«КНДР будет неизменно продолжать очевидные практические действия, основанные на принципах справедливой борьбы», — подытожил он.

Комичные заявления и подготовка к реваншу

В целом для КНДР Южная Корея — это даже не государство, а территория, оккупированная Соединенными Штатами Америки, отметил в разговоре с «360» политтехнолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Северная Корея рассматривает весь Корейский полуостров как единое государство, часть которого оккупировали империалистические милитаристы США и где построили марионеточные управления. Это официальная доктрина КНДР. Дмитрий Солонников политтехнолог

За последние недели отношения между двумя республиками приблизились к точке кипения, поэтому северокорейский лидер снова стал так резок в своих заявлениях. Недавно, 5 января, стало известно, что КНДР запустила с западного побережья в сторону островов Южной Кореи около 200 артиллерийских снарядов.

Сеул приказал местным жителям эвакуироваться в убежища либо покинуть остров из-за «признаков провокации» со стороны КНДР, подготовку к которым активно вели с начала месяца.

Фото: NEWSIS/XinHua/Global Look Press / Global Look Press Южнокорейцы в аварийном убежище на острове Енпхендо, 5 января 2024 года. Фото: NEWSIS/XinHua/Global Look Press / Global Look Press Фото: NEWSIS/XinHua/Global Look Press / Global Look Press Южнокорейцы в аварийном убежище на острове Енпхендо, 5 января 2024 года. Фото: NEWSIS/XinHua/Global Look Press / Global Look Press

Позже на обвинения в расстреле острова ответила сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон. КНДР, по ее словам, провела «обманную операцию», а южнокорейские военные лишь «проглотили эту наживку».

«Наши вооруженные силы не выпустили ни одного снаряда в те воды. Военные головорезы Республики Корея проглотили брошенную нами наживку. Военные КНДР 60 раз подорвали взрывчатку, имитировав выстрелы орудий береговой артиллерии. Все это было нужно, чтобы раскрыть настоящие возможности южнокорейской стороны по обнаружению действий КНДР», — подчеркнула она.

Младшая сестра лидера КНДР Ким Е Чжон разговаривает с южнокорейской делегацией, 2018 год. Фото: Inter-Korean Summit Press Corps/Global Look Press / Global Look Press

Южнокорейские военные объяснения Ким Е Чжон не оценили и назвали их «комедией и низкокачественной агитацией».

По мнению Объединенного комитета начальников, это банальная методика КНДР по подрыву доверия к армии и провоцированию внутренних конфликтов в Южной Корее. Местные генералы добавили, что не исключают повторения таких «обманных операций» в ближайшее время перед парламентскими выборами и пообещали решительно ответить на подобные действия.

Имитация угрозы

Востоковед и профессор южнокорейского Университета Куньмин Андрей Ланьков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сравнил отношения между Пхеньяном и Сеулом с ритуальным танцем маори.

Во время его исполнения люди громко топают ногами, бьют себя по бедрам и груди, выкрикивают фразы и строят ужасающие гримасы на лице, пытаясь напугать оппонентов.

«Если посмотреть на происходящее: очень много громких слов и угроз, почти нет реально опасных дел с обеих сторон. Так что все это напоминает замечательный красивый обычай новозеландских племен маори. Они собирались и начинали танцевать страшный военный танец хака друг перед другом. Они матерились, делали страшные физиономии, грозили друг другу, а потом расходились по домам», — рассказал востоковед.

РИА «Новости»

Солонников согласился, что недавние морские южнокорейские учения КНДР восприняла как прямую угрозу и провокацию против безопасности республики. Поэтому Ким Чен Ын пошел на такой шаг — словесные угрозы. Однако, по мнению собеседника «360», такие острые углы в отношениях обеих стран практически ничего не значат.

«Подобные случаи уже были. Но внешнее обострение обоих государств — не самое критичное за последние 20 лет. По сути ничего не произошло: в Северной Корее все как было, так и остается — они выступают за объединение Кореи в единое государство. Но применять ядерное оружие без явной причины Ким Чен Ын не будет, и ничего сверхъестественного там не произойдет», — заключил политтехнолог.