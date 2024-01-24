Мир 24 января 2024, 08:31 КНДР запустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря Армия Южной Кореи: КНДР выпустила несколько ракет в сторону Желтого моря Unsplash

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Северная Корея утром 24 января запустила несколько ракет. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что орудия развернули в сторону Желтого моря, сообщило РИА «Новости».

Запуск нескольких крылатых ракет с территории КНДР в сторону Желтого моря зафиксировали около 07:00 (01:00 по московскому времени). Разведка Южной Кореи и США проанализируют полученные данные и усилят наблюдение.

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Ракеты запустили с западного побережья, сообщило агентство Reuters. Это еще сильнее обострило обстановку на Корейском полуострове. По информации агентства, в Пхеньяне снесли Арку воссоединения — памятник, который символизировал стремление к примирению с Южной Кореей.

Северная Корея в начале 2024 года испытала в Японском море подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23». Запуск устроил профильный институт при Академии национальной обороны КНДР в ответ на совместные учения Южной Кореи, США и Японии. Северная Корея предупредила, что продолжит совершенствовать свои технологии.