Мир 14 января 2024, 10:09 Северная Корея впервые в этом году запустила ракету в сторону Японского моря Yonhap: Южная Корея сообщила о пуске баллистической ракеты со стороны КНДР kcnawatch. co/Global Look Press / РИА «Новости»

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Северокорейские военные произвели пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом заявило агентство Yonhap.

Запуск подтвердил объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея. Подробностей южнокорейские военные не сообщили.

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«Север запустил неопознанную баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского — прим. ред.) моря», — отметили в издании.

По информации агентства NHK, падение снаряда зафиксировала и береговая охрана Японии. Японская сторона предположила, что КНДР запустила ракету малой дальности. Береговая охрана предупредила корабли, что в случае обнаружения обломков снаряда судам следует связаться с властями.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын поручил нарастить объемы производства пусковых мобильных установок для ракет. Северокорейский лидер посетил вместе с дочерью оборонное предприятие и ознакомился с отчетом о выполнении заводом плана на 2023 год. Ким Чен Ын обратил внимание на заслуги коллектива, который успешно выполнил поставленные задачи.