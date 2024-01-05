Мир 05 января 2024, 12:27 Южная Корея ответила на провокацию КНДР Южная Корея провела учения на островах в Желтом море в ответ на обстрел КНДР Rok Army / Global Look Press

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Подразделения Вооруженных сил Южной Кореи провели учения в Желтом море в ответ на обстрел со стороны армии Северной Кореи акватории рядом с островами Пэннендо и Енпхендо. Об этом сообщило агентство Yonhap.

В заявлении руководителей штаба ВС Южной Кореи указали, что эти учения стали первыми с 19 сентября 2018 года, когда дислоцированные на северо-западных островах подразделения морской пехоты провели тренировки по стрельбе на море.

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Утром 5 января стало известно, что Южная Корея эвакуировала жителей острова Енпхендо в связи с вероятной эскалацией конфликта со стороны КНДР.

СМИ сообщали, что северокорейские войска выпустили в сторону островов Южной Кореи порядка 200 артиллерийских снарядов. Они рухнули севернее разграничительной линии, которую считают морской границей в Сеуле.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в декабре поручил активизировать подготовку к вероятной войне.