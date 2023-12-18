Эксклюзив 18 декабря 2023, 12:09 Подготовка к войне. О чем говорят новые ракетные пуски КНДР Политолог Михайлов: КНДР запуском ракет показала готовность к войне в регионе Keystone Press Agency / Global Look Press

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КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, передало агентство Yonhap со ссылкой на минобороны Южной Кореи. Очередной ракетный пуск вызвал серьезную обеспокоенность японских и южнокорейских властей, а также сильно взволновал США, заявил политолог Евгений Михайлов в комментарии для «360». Он пояснил, что ряд экспертов не исключают способность северокорейских ракет долететь до Северной Америки.

Северная Корея мешает планам США создать некий блок НАТО в Тихоокеанском регионе. Фактически КНДР своими ракетными запусками демонстрирует возможности противостоять внешним силам, отметил Михайлов.

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«КНДР также подчеркивает свою приверженность отношениям с Россией и Китаем. Это не устраивает американских партнеров США — Японию и Южную Корею, поэтому сейчас будут принимать какие-то решения», — пояснил он.

При этом, подчеркнул эксперт, на северокорейский военно-промышленный комплекс невозможно повлиять санкциями. Напротив, ВПК республики только набирает обороты — КНДР даже запустила в космос собственный спутник, который может вести разведку.

«Северная Корея готовится к потенциальной войне в регионе и показывает это своим врагам. А вот готовы ли Япония, Южная Корея — большой вопрос. Все понимают, что КНДР не останется одна в этом противостоянии, это очевидно», — подытожил Михайлов.

В Минобороны Японии заявили, что дальность выпущенной со стороны КНДР ракеты при обычной траектории составила бы 15 тысяч километров. В этом случае она угрожает США.