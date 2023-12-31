Мир 31 декабря 2023, 09:34 Ким Чен Ын призвал армию к готовности «умиротворить» Южную Корею Лидер КНДР Ким Чен Ын: армия должна быть готова умиротворить Южную Корею Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Армия КНДР должна быть готова к тому, чтобы в случае необходимости «умиротворить» Южную Корею. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи. Его слова привело Центральное телеграфное агентство страны.

Ким Чен Ын призвал военных тщательно следить и «чутко управлять быстро меняющейся ситуацией» с безопасностью на Корейском полуострове. Он указал, что на этой территории расположены два самых враждебных друг другу государства и к эскалации может привести «даже незначительный случайный повод». По его мнению, «безрассудная политика противников» КНДР может спровоцировать войну.

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«Народная армия <…> должна продолжить подготовку к грандиозным событиям, направленную на то, чтобы умиротворить всю территорию Южной Кореи, <…> включая ядерную силу в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — подчеркнул северокорейский лидер.

Несколько дней назад Ким Чен Ын заявил, что поставил задачу «ускорить усовершенствование подготовки к войне».