05 января 2024, 08:26
КНДР выпустила 200 артиллерийских снарядов в сторону островов Южной Кореи
«Ренхап»: КНДР выпустила 200 артиллерийских снарядов в сторону Южной Кореи
КНДР запустила с западного побережья в сторону островов Южной Кореи около 200 артиллерийских снарядов. Власти Южной Кореи объявили эвакуацию острова Енпхендо в Желтом море, сообщило агентство «Ренхап».
По данным агентства, Сеул приказал местным жителям эвакуироваться в убежища из-за «признаков провокации» со стороны КНДР. Приказ об эвакуации отдали около 12:00 (06:00 по московскому времени).
Реклама
В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что северокорейские снаряды упали к северу от разграничительной линии, которую в Сеуле считают морской границей.
Агентство Associated Press сообщило, что это были учебные артиллерийские пуски КНДР. Эвакуацию острова Енпхендо объяснили ответными учениями.
В 2010 году КНДР обстреляла остров Ёнпхёндо, выпустив 170 артснарядов. Тогда погибли четыре человека.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын приказал военным уничтожить США и Южную Корею, если они проявят агрессию.
Южная Корея
КНДР
Реклама
Реклама