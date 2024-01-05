Мир 05 января 2024, 08:26 КНДР выпустила 200 артиллерийских снарядов в сторону островов Южной Кореи «Ренхап»: КНДР выпустила 200 артиллерийских снарядов в сторону Южной Кореи Пхеньян, КНДР / РИА «Новости»

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КНДР запустила с западного побережья в сторону островов Южной Кореи около 200 артиллерийских снарядов. Власти Южной Кореи объявили эвакуацию острова Енпхендо в Желтом море, сообщило агентство «Ренхап».

По данным агентства, Сеул приказал местным жителям эвакуироваться в убежища из-за «признаков провокации» со стороны КНДР. Приказ об эвакуации отдали около 12:00 (06:00 по московскому времени).

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В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что северокорейские снаряды упали к северу от разграничительной линии, которую в Сеуле считают морской границей.

Агентство Associated Press сообщило, что это были учебные артиллерийские пуски КНДР. Эвакуацию острова Енпхендо объяснили ответными учениями.

В 2010 году КНДР обстреляла остров Ёнпхёндо, выпустив 170 артснарядов. Тогда погибли четыре человека.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын приказал военным уничтожить США и Южную Корею, если они проявят агрессию.