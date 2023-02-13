Интересное 13 февраля 2023, 16:47 🛸 Шарики за ролики. Американские военные испугались вторжения инопланетян Политолог Дудчак: военные США говорят об НЛО, чтобы избежать конфронтации с Китаем Unsplash

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У американских военных рябит в глазах от воздушных шаров и других летающих в небе объектов. В начале февраля жители США почти в прямом эфире наблюдали за сомнениями президента Джо Байдена и Пентагона, сбивать ли непонятный огромный белый шар, который потом оказался аэростатом из КНР. Впоследствии военные устроили охоту за всем «неопознанным» в воздухе. В число потенциальных нарушителей записали не только китайцев и русских, но и инопланетян.

Сюжет для Голливуда

За две прошлые недели американские ВВС сбили еще несколько объектов, помимо первого шара. Его уничтожили после многодневных колебаний. Новыми целями стали летательный аппарат у Аляски, «беспилотник» над Канадой и неопознанный объект над озером Гурон.

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И если неназванный источник сообщил канадской прессе, что в США рассматривают версии о российском или китайском происхождении одного из шаров, то на недавнем брифинге глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил вариант внеземного вторжения.

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Генерал-майор ФСБ в запасе, член Совета по внешней и оборонной политике, бывший разведчик Александр Михайлов поделился с «360» своими предположениями, почему военные вдруг выдвинули такую версию. По его мнению, дело в том, что мышление американцев сформировано голливудским кинематографом, на котором они воспитаны.

«Они люди весьма специфические с точки зрения отношения к НЛО. Зачастую, когда сами не справляются с чем-то, пытаются переложить ответственность на внеземные цивилизации», — сказал Михайлов.

Политолог Александр Дудчак в разговоре с «360» высказал версию, что американцы говорят об инопланетянах, чтобы избежать конфронтации с Пекином. В Штатах не могут заявить, что эти зонды тоже китайские, ведь тогда надо как-то жестко реагировать, а они к этому не готовы.

Они предпочитают списать все на инопланетян, чтобы не усугублять ситуацию с Китаем. Александр Дудчак

Политолог назвал дискуссию о защите неба над США сюжетом для фильма. Создается впечатление, будто Пентагон часто советуется с Голливудом о своих акциях и даже берет их сценарии на вооружение. Теперь, наверное, будет наоборот, добавил эксперт.

Может, все гораздо проще?

Все ищут конспирологические версии там, где их нет, напомнил Михайлов. Но никому почему-то не нравится вариант, при котором метеозонд улетел случайно. Такие аэростаты, потеряв управление, могут переместиться «куда попало», уточнил бывший разведчик.

Одно дело — самолет, имеющий навигацию и систему управления, другое — воздушный шар. По сути, он летит по течению воздушных потоков, уточнил генерал ФСБ в отставке.

«Если бы это был разведывательный аппарат, он не был бы так заметен. Разведка хороша тогда, когда она скрытна. А такой огромный белый шар на виду у всего „американского человечества“… В чем смысл, если все его видят?» — подытожил Михайлов.

Вероятно, и наблюдаемый сейчас наплыв объектов-нарушителей — результат пристального внимания общества и «охоты» американских военных, а никакая не разведка? Ни китайская, ни российская, ни тем более инопланетная.