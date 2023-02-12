Мир 12 февраля 2023, 22:41 Канадские власти допустили российское происхождение сбитого над страной аэростата Globe and Mail: Канада считает, что сбитый над страной летающий объект мог быть российским freepik

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Канадские власти сделали первые предположения о происхождении сбитого прошлой ночью летающего объекта над страной. По их мнению, это мог быть разведывательный воздушный шар из России или Китая. Об этом со ссылкой на анонимного чиновника написала канадская газета The Globe and Mail.

«Правительственный чиновник сказал, что предполагается, будто это был разведывательный аэростат китайского или российского происхождения», — говорится в статье.

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Официальной информации власти Канады и США, которые проводили совместную операцию по ликвидации объекта, пока не озвучивали. Также не называется, что это был за летательный аппарат.

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Как рассказали в Белом доме, канадские и американские представители следили за шаром целые сутки перед тем, как приняли решение сбить его. Это сделали «по предосторожности и по рекомендации своих военных».

Также известно, что этот объект был меньше огромного аэростата, который ранее США сбили над Атлантическим океаном.