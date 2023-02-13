13 февраля 2023, 07:58
Американские ПВО заподозрили инопланетное вторжение
Глава NORAD ван Херк не исключил внеземное происхождение сбитых над США объектов
Американские военные сбили над Аляской, Канадой и озером Гурон неопознанные летательные аппараты. Начальник североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк на брифинге допустил их внеземное происхождение, рассказало РИА «Новости».
«Лично я на данном этапе не исключаю никаких версий», — ответил он на вопрос журналиста об НЛО.
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Высокопоставленный военный сказал, что окончательный вердикт должна вынести разведка и контрразведка. Специалисты пока не определили, что за объекты сбили истребители, и не поняли, как они держались в воздухе. Глен ван Херк предположил, что аппараты наполнили воздухом или присоединили двигательную установку, и опроверг версию о привязанных воздушных шарах. Он добавил, что NORAD анализирует все возможные угрозы в воздушном пространстве Северной Америки.
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Истребители США сбили над Аляской, Канадой и озером Гурон три неопознанных летающих объекта. В Совете национальной безопасности заявили, что они намного меньше китайских аэростатов. Военные решили собрать обломки, чтобы выяснить предназначение и тип аппаратов.
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