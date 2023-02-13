Мир 13 февраля 2023, 02:18 Американские военные сбили новый летающий объект по приказу Байдена Reuters: ВВС США сбили воздушный объект над озером Гурон по приказу президента Байдена YouTube

Читать 360tv в

Американские военные сбили очередной летающий объект. В этот раз над озером Гурон на границе с Канадой. Военные действовали по приказу президента США Джо Байдена, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома

«Байден приказал сбить неопознанный объект», — сказал источник агентства.

Реклама

Сообщается, что объект обнаружили в районе штата Монтана в субботу, 11 февраля. Он не представлял для США военной угроза. Также отмечается, что нельзя исключать то, что объект использовался для слежки, однако власти США этого не утверждают.

Реклама

Это третий четвертый летающий объект, сбитый американскими солдатами в последнее время.

Первым был китайский аэростат, подбитый 4 февраля над Атлантикой. Другой летательный аппарат был сбит над Аляской. Накануне появилась информации об уничтожении воздушного шара летчиками США над территорией канадского города Юкона. Принадлежность последних аппаратов пока не установлена. По информации СМИ, канадские власти рассматривают версию российской и китайской принадлежности объекта, сбитого над их страной.