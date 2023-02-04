Мир 04 февраля 2023, 23:43 Китайский зонд сбили у побережья США по поручению Байдена — Пентагон Пентагон: китайский аэростат наблюдал за стратегическими объектами США

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В Пентагоне подтвердили, что Военно-воздушные силы США сбили китайский аэростат. Поручение по ликвидации зонда дал американский лидер Джо Байден. Об этом заявил министр обороны страны Ллойд Остин.

Он отметил, что сбитый аэростат наблюдал за американскими стратегическими объектами.

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«Шар, который использовался КНР в попытке наблюдать за стратегическими объектами на континентальной части США, был сбит над территориальными водами США», — сказал Остин.

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По его словам, Байден распорядился сбить зонд еще в среду, 1 февраля. Президент призвал сделать это без серьезного риска для жизни американцев, «которые могут оказаться на его пути».

В Федеральном авиационном управлении США продлили запрет на полеты в районе ликвидации зонда до 5 февраля, 17:15 по местному времени.

Американцы стали публиковать видео со сбитым объектом в социальных сетях. На кадрах видно, как к зонду подлетает снаряд, после чего аэростат раскалывается.

ВВС Соединенных Штатов сбили китайский метеозонд в небе над Атлантикой. Объект, по планам, должен был приземлиться в территориальных водах США. Обломки аэростата ищут. Власти КНР сообщали, что зонд действительно принадлежит им. Объект занимался метеорологическими наблюдениями, однако «сбился с курса».