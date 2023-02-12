Мир 12 февраля 2023, 04:26 Сбитый США в небе над Канадой неопознанный объект оказался беспилотником Белый дом: за сбитым над Канадой беспилотников наблюдали в течение суток Unsplash

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Неопознанный объект, который сбили в небе над северо-западной частью Канады, оказался беспилотником. Об этом заявила пресс-служба Белого дома по итогам переговоров глав двух государств — президента США Джо Байдена и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Также сообщается, что военные обеих стран последние сутки вели совместное наблюдение за объектом.

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Трюдо и Байден решили уничтожить летающий объект «по предосторожности и по рекомендации своих военных», рассказали в Белом доме.

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«Байден уполномочил командование воздушно-космической обороны Северной Америки провести операцию, после чего американский самолет F-22 сбил данный объект при тесной координации с властями Канады», — говорится в заявлении.

В администрации американского президента также сообщили, что планируется отыскать обломки беспилотника, чтобы установить, чьей стране он принадлежал и какие собирал сведения.

Накануне американцы сбили другой летательный аппарат над Аляской. С какой целью он вошел в воздушное пространство США, будут выяснять американские военные.