Мир 03 февраля 2023, 18:43 «Шпионский шар» над США. Китайская угроза или провокация? Бывший разведчик Михайлов: использование аэростата для сбора разведданных нецелесообразно Предполагаемый китайский высотный воздушный шар проплывает над Биллингсом, штат Монтана, в среду, 1 февраля 2023 года / Telegram

Читать 360tv в

Американские военные отслеживают передвижения стратосферного аэростата, который, как они считают, собирает разведданные для Китая. Почему в США предпочли не сбивать объект и что этот случай значит в контексте геополитики — в материале «360».

Пускай летает!

Разведывательный шар обнаружили 1 февраля над Биллингсом, штат Монтана. Об этом NBC сообщил источник в Пентагоне.

Реклама

Аэростат пролетел над Алеутскими островами, прошел через воздушное пространство Канады и оказался над континентальной частью Америки на стратосферных высотах.

О появившемся объекте доложили президенту США Джо Байдену и сразу посоветовали не сбивать. Военные заверили главу государства, что шар не представляет опасности для местных жителей, а все меры по сохранению в тайне конфиденциальной информации приняты.

В палате представителей призвали немедленно уничтожить шар. Но Байден послушался военных.

Официально Пентагон решил не устранять аэростат из-за опасности падения обломков на населенные пункты. Однако такие объяснения кажутся несколько лукавыми, зная, как мыслят американские военные в случае возникновения угрозы национальной безопасности.

«Монтана — это же глухомань. Непонятно, кому там на голову могут упасть эти обломки, там сплошные леса. Думаю, если бы хотели и могли, давно сбили бы», — отметил в разговоре с «360» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта доктор исторических наук Юрий Рогулев.

Национальный парк Глейшер, штат Монтана, США / Unsplash

В Министерстве обороны США объяснили, что не стали уничтожать шар, поскольку он имеет «ограниченную дополнительную ценность с точки зрения сбора разведданных». По словам высокопоставленного представителя ведомства, у КНР есть и другие — как минимум столь же эффективные — средства для слежки.

С точки зрения разведки

Опрошенные «360» эксперты разошлись во мнениях об эффективности использования таких аппаратов в шпионских целях.

«В чем смысл разведки? Все узнать, но так, чтобы никто не понял как. А послать летающий объект, на который теперь смотрит вся Америка, — это нецелесообразно», — заявил генерал-майор ФСБ в запасе, бывший разведчик Александр Михайлов.

Военный журналист Алексей Борзенко, в свою очередь, рассказал «360», что такой воздушный шар может часами висеть и передвигаться над территорией противника, способен остановиться над определенной точкой и оперативно передавать информацию.

«Единственное — должна быть очень хорошая оптика, камеры высокого разрешения, но она есть», — заметил эксперт.

В любом случае сегодня в работе разведывательных служб самое главное — агентурная работа, уверен Михайлов. Все остальное, по его словам, «приложение».

Unsplash

«Дело в том, что сведения, представляющие оперативный интерес, должны быть очень свежими. Обычно это не координаты дислокаций чего-либо, отнюдь. Скорее информация о замыслах той или иной страны», — объяснил он.

Что касается технических средств для наблюдения и сбора данных, то воздушный наблюдательный шар выглядит, конечно, анахронизмом, если вспомнить, какой арсенал есть в распоряжении ведущих разведок мира.

К тому же практически вся планета «сидит» на радиочастотах, мы все разговариваем по мобильным телефонам, которые можно прослушать, все находимся в соцсетях, что тоже контролируется, напомнил Михайлов.

Unsplash

С другой стороны, возможно, это «пробный шар» китайских спецслужб: с помощью него, вероятно, хотят понять, как американцы реагируют на появление подобного объекта. Как знать, может, если понадобится, КНР способна послать тысячи шаров, тем самым «заспамив» американскую систему наблюдения и ПВО? Об этом подходе к методам разведки сообщили осведомленные источники The Financial Times.

«Разница в стилях шпионажа двух стран (России и Китая — прим. ред.) отражена в поговорке, часто цитируемой западными официальными лицами, которые сравнивали цели разведки с песчинками. В то время как русские агенты посылают подводную лодку ночью и отправляют небольшую группу на берег, чтобы принести ведро песка, китайцы средь бела дня посылают тысячи купающихся, чтобы собрать более крупный улов, всего по одной песчинке на каждого», — привел их цитату РБК.

С точки зрения геополитики

То, что шар принадлежит именно Китаю, достоверно не установили. Но американские СМИ, ссылаясь на источники в Белом доме, активно распространяют такую версию. Это выглядит преднамеренной провокацией на фоне предстоящей поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай в воскресенье.

Согласно планам, председатель КНР Си Цзиньпин встретится с американским представителем и обсудит ряд важных вопросов, касающихся отношений двух стран.

Отметим, что вчера Пентагон объявил об усилении военного присутствия американцев вблизи Тайваня. Министр обороны США Ллойд Остин во время рабочей поездки на Филиппины сообщил, что подготовлено соглашение о создании на островах еще четырех военных баз, где разместят военных. Это в дополнение к пяти уже существующим там.

«Мы не стремимся к постоянному базированию на Филиппинах», — заявил генерал на пресс-конференции.

РИА «Новости»

Так как в США настаивают на китайском происхождении аэростата, понятно, что КНР пришлось прокомментировать произошедшее. В МИД республики не подтвердили и не опровергли принадлежность «шпионского шара», но заявили, что им известно об инциденте, а также предостерегли от «преднамеренных спекуляций».

«Спекуляция и раздувание шумихи до тех пор, пока не станут известны факты, не являются надлежащим способом урегулирования», — сказала официальный представитель ведомства Мао Нин.

Могли ли Штаты сами запустить этот шар ради провокации? Юрий Рогулев считает, что вряд ли. По его словам, у правительства Байдена есть масса других способов для обострения отношений с китайцами.

«У них есть рычаги — начиная от экономики и заканчивая поставками вооружений и демонстративными визитами на Тайвань. Шар тут не нужен», — подытожил историк.