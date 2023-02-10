Мир 10 февраля 2023, 23:15 Военные США сбили у Аляски летательный аппарат Белый дом подтвердил, что сбил новый летательный аппарат над Аляской freepik

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ВС США сбили у Аляски новый летательный аппарат. Об этом сообщил представитель Белого дома, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Какой стране принадлежал аппарат и с какой целью он вошел в воздушное пространство США, неизвестно. Кирби отметил, что он был гораздо меньше китайского аэростата, который сбили 4 февраля над Атлантикой.

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Новый объект находился на высоте 12 тысяч метров. Его обломки упали в море.

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«Могу подтвердить, что Пентагон отслеживал объект последние 24 часа. Приказ военным сбить его отдал президент Джо Байден», — сказал Кирби.

Американские военные планируют найти обломки и установить их принадлежность.

А меж тем не до конца разрешилась ситуация со сбитым китайским аэростатом. Происшествие может быть серьезной причиной для перемен в отношениях между КНР и США, считает научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян. Байден же заверил, что отношения из-за аэростатом с Китаем не испортятся. Власти КНР утверждают, что зонд, залетевший на территорию Америки, выполнял метеорологические наблюдения, но сбился с заданного курса. А Пентагон уверен, что сбитый аэростат занимался «сбором важной информации».