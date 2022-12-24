Криминал 24 декабря 2022, 14:29 Причастность к секте и сорванная проверка МЧС. Главное о пожаре в Кемерове с 22 жертвами Жертвами пожара в приюте Кемерова стали 22 человека. В организаторе подозревали сектанта

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Крупный пожар в частном доме престарелых в Кемерове стал причиной гибели 22 постояльцев. Тела двух последних жертв нашли спасатели при разборе завалов. Здание приюта арендовал зарегистрированный как частный предприниматель пастор Евангельской христианской церкви Андрей Смирнов. Пожара можно было избежать, если бы за три недели до происшествия сотрудники приюта пустили инспекцию Государственного пожарного надзора. «360» собрал все основные события о случившемся.

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Горящий дом

Пожар в частном доме на Таврической улице Кемерова начался вечером в пятницу, 23 декабря. Там располагался частный приют для одиноких пенсионеров. По предварительным данным следствия, здание отапливалось угольным котлом. Постояльцы жаловались организатору приюта на неисправность отопительного прибора, но он никаких мер для решения этого вопроса не принял.

Дом престарелых работал без каких-либо уставных документов. Постояльцев размещали без регистрации и договоров. В региональном главке МЧС сообщили, что 7 декабря арендатор помещения не пустил инспектора Государственного пожарного надзора для проверки соблюдений правил безопасности.

В ведомстве сообщили, что сообщение о пожаре в частном доме на пульт дежурного поступило в 02:21 по местному времени. Прибывшие на место спасатели потушили здание спустя почти полтора часа. К работам привлекли 86 человек и 31 единицу техники. В пожаре погибли 22 человека, двух пострадавших с ожогами госпитализировали. Их состояние врачи оценили как тяжелое. Еще четырех человек медики отправили на амбулаторное лечение.

Сгоревший дом принадлежал местной жительнице, которая сдавала его в аренду. По данным кемеровских СМИ, съемщиком стал пастор местной Евангельской христианской церкви Андрей Смирнов, зарегистрированный, как индивидуальный предприниматель.

Следователи предъявили ему обвинение об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. В ведомстве подчеркнули, что предпринимателя задержали. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения.

СК опубликовал видео с допросом задержанного. По словам мужчины, ему около 04:00 позвонил сотрудник полиции, который рассказал ему о пожаре. После этого он сразу выехал на место.

Собственную проверку по факту пожара начала региональная прокуратура. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава региона подчеркнул, что специалисты в течении недели проведут внеплановые проверки всех частных приютов области и других учреждений подобного типа.

Опасная богадельня

Приют на Таврической улице Кемерова уже попадал во внимание местных журналистов. В октябре 2021 года местное издание «Сибдепо» сообщило, что в доме находится магазин для сельскохозяйственных животных, а в постройке за торговой точкой работает частный приют для бездомных.

Внимание к этому учреждению привлекла бывшая сотрудница организации, которая опубликовала пост в социальной сети, где назвала приют сектой, куда завлекают одиноких и бездомных. По словам женщины, у людей забирают паспорта и банковские карточки, на которые приходит пенсия. Живут постояльцы в антисанитарных условиях.

В комментарии к посту организатор приюта, пастор Евангельской христианской церкви Андрей Смирнов пригласил всех желающих прийти с проверкой. Но когда на предложенную встречу пришли журналисты священник пропал, а на телефоны не отвечал. Внутрь приюта никого не пустили.

Живущие по соседству люди рассказали, что приюте живут люди, от которых отказались родные. Там их приучают к труду и помогают оформить пенсии по инвалидности. Но деньги, по их словам, Смирнов забирал себе, чтобы оплатить работу сотрудников и купить необходимое для содержания постояльцев. Меньшую часть средств на «мелкие расходы» он отдавал получателям пенсий. Так как договоров и других документов у приюта не было, то куда в действительности уходили средства предстоит выяснить криминалистам.

Министр социальной защиты Кемеровской области Елена Федюнина в беседе с ТАСС рассказала, что после публикации этого материала она обратилась к следователям, чтобы они проверили информацию о том, что приют организовала секта, которая нарушала права людей. Она отметила, что из главка ей ответили, что информацию передали в следственный отдел по Заводскому району.