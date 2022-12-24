Важное 24 декабря 2022, 11:57 Организатору сгоревшего приюта в Кемерове предъявили обвинение СК предъявил обвинение организатору сгоревшего дома престарелых в Кемерове Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

Сотрудники СК предъявили обвинение организатору сгоревшего дома престарелых в Кемерове. Подозреваемым оказался 31-летний индивидуальный предприниматель, сообщили в пресс-службе ведомства.

Молодому человеку предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК России — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».

Реклама

По версии следствия, предприниматель арендовал частный дом, чтобы разместить в нем пожилых людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Здание отапливали при помощи угольного котла. За день до пожара постояльцы сообщали мужчине, что отопительный прибор неисправен, однако он не принял никаких мер.

Реклама

Следователи установили, что дом престарелых работал без уставных документов, а с постояльцами не заключали договоры. Специалисты заявили о нарушении требований противопожарной безопасности — именно это и привело к гибели людей. С задержанным проводят следственные действия, правоохранители назначили экспертизы и установили личность собственника помещения.

В ближайшее время будут решать вопрос об избрании предпринимателю меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пожар в доме престарелых в Кемерове случился ночью 24 декабря по местному времени. По последним данным, жертвами ЧП стали 22 человека.