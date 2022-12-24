Важное 24 декабря 2022, 11:50 Останки еще двух погибших обнаружили на месте пожара в частном доме престарелых в Кемерове СК сообщил о 22 жертвах пожара в частном доме престарелых в Кемерове РИА «Новости»

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Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерове увеличилось до 22 человек. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По последним данным, в ходе осмотра места происшествия специалисты обнаружили останки еще двух человек. Количество погибших увеличилось до 22 человек, подчеркнули в пресс-службе. Еще шесть человек пострадали, двое из них с ожогами в тяжелом состоянии находятся в больнице.

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Пожар произошел в ночь на 24 декабря. Следователи уже установили организатора приюта. Им оказался 31-летний местный житель. По информации СК, жильцы накануне ЧП жаловались ему, что угольный котел, которым отапливался приют, неисправен, но мужчина не предпринял никаких действий.

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По факту гибели людей возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.