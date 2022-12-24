Эксклюзив 24 декабря 2022, 09:57 Организатором дома престарелых в Кемерове оказался пастор евангельской церкви — источник Источник «360»: установлена личность организатора нелегального дома престарелых в Кемерове

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Стала известна личность организатора частного дома престарелых в Кемерове, где произошел смертельный пожар, сообщил источник «360». По его данным, мужчину зовут Андрей С.

По информации источника ТАСС, мужчина является пастором евангельской церкви. В настоящее время его доставили в следственный отдел.

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Правоохранители установили личность собственника здания, в котором организовали приют. Сейчас с женщиной работают следователи.

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Дом престарелых на Таврической улице в Кемерове загорелся вечером 23 декабря. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неправильное использование печи.

В результате ЧП погибли 20 человек. Еще шестеро пострадали — медики оказывают им помощь. Четыре пациента отравились продуктами горения, двух человек госпитализировали с ожогами. Врачи отметили, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Утром 24 декабря спасатели завершили разбор завалов.

На месте происшествия работают экстренные службы. СК возбудил несколько уголовных дел после пожара.