24 декабря 2022, 10:47
Силовикам Кузбасса доложат о приютах, отказавшихся от проверки пожарной безопасности
Глава Кузбасса Цивилев поручил проверить приюты, отказавшиеся от проверок безопасности
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил актуализировать списки организаций, оказывающих услуги по размещению людей, сообщила пресс-служба регионального правительства. Глава Кузбасса распорядился передавать силовикам данные о приютах, отказавшихся от проведения проверок пожарной безопасности.
Актуализацией списков организацией должны заняться главы муниципалитетов. Цивилев провел заседание после пожара в доме престарелых на Таврической улице в Кемерове.
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«Если какие-то из них отказались от проверки, сообщить об этом в правоохранительные органы», — подчеркнул губернатор.
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Цивилев также распорядился провести проверки многодетных семей в частном секторе. По словам главы Кузбасса, необходимо проинспектировать работу печей и исправность пожарных датчиков в их жилых домах.
Вечером 23 декабря в Кемерове загорелось здание частного дома престарелых. Погибли 20 человек, следователи возбудили уголовные дела. Медики оказывают помощь шестерым пострадавшим, двое из них получили ожоги и находятся в тяжелом состоянии.
Пожар в доме престарелых в Кемерове
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