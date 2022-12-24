Происшествия 24 декабря 2022, 10:47 Силовикам Кузбасса доложат о приютах, отказавшихся от проверки пожарной безопасности Глава Кузбасса Цивилев поручил проверить приюты, отказавшиеся от проверок безопасности пресс-служба правительства Кемеровской области

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил актуализировать списки организаций, оказывающих услуги по размещению людей, сообщила пресс-служба регионального правительства. Глава Кузбасса распорядился передавать силовикам данные о приютах, отказавшихся от проведения проверок пожарной безопасности.

Актуализацией списков организацией должны заняться главы муниципалитетов. Цивилев провел заседание после пожара в доме престарелых на Таврической улице в Кемерове.

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«Если какие-то из них отказались от проверки, сообщить об этом в правоохранительные органы», — подчеркнул губернатор.

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Цивилев также распорядился провести проверки многодетных семей в частном секторе. По словам главы Кузбасса, необходимо проинспектировать работу печей и исправность пожарных датчиков в их жилых домах.

Вечером 23 декабря в Кемерове загорелось здание частного дома престарелых. Погибли 20 человек, следователи возбудили уголовные дела. Медики оказывают помощь шестерым пострадавшим, двое из них получили ожоги и находятся в тяжелом состоянии.