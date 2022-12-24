Происшествия 24 декабря 2022, 09:28 Собственницу здания, где находился кемеровский дом престарелых, допросили следователи ТАСС: собственницу здания в Кемерове, где погибли 20 человек, допросили следователи

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Стала известна личность собственницы дома, где организовали частный дом престарелых в Кемерове, сообщил источник ТАСС. По его данным, женщину доставили в следственный отдел, с ней работают правоохранители.

Собеседник агентства отметил, что она сдавала здание в аренду. Расследование обстоятельств смертельного пожара в доме престарелых продолжается.

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По последним данным, жертвами ЧП стали 20 человек. СК возбудил дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

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В рамках расследования проведут экспертизы, в том числе судебно-медицинские и пожарно-техническую. Точная причина возникновения пожара пока не установлена.