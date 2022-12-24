24 декабря 2022, 10:51
Стало известно о состоянии двух пострадавших при пожаре в доме престарелых в Кемерове
Врач Денисов сообщил о стабильном состоянии двух пострадавших при пожаре в Кемерове
Состояние двух пострадавших при пожаре в сгоревшем частном доме престарелых в Кемерове. оценивается как стабильное. Один человек получил травмы средней степени тяжести, второй — тяжелые. Об этом сообщил врач ожогового центра Кузбасской больницы скорой медицинской помощи имени Михаила Подгорбунского Андрей Денисов, передал ТАСС.
«Состояние больных стабильное», — сказал Денисов.
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По словам врача ожогового центра, в стационар с места происшествия доставили двух человек. Больница имеет опыт лечения таких больных. Здесь есть все необходимое оборудование и лекарства.
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Пожар в частном доме престарелых на Таврической улице в Кемерове начался вечером 23 декабря. В огне погибли 20 человек.
Организатором дома престарелых в Кемерове оказался пастор евангельской церкви. Появилось видео с места пожара.
Медицина
Пожар в доме престарелых в Кемерове
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