Происшествия 24 декабря 2022, 07:19 МЧС добивалось проведения проверки сгоревшего дома престарелых в Кемерове МЧС Кузбасса подозревало сгоревший приют в несоответствии нормам пожарной безопасности Пресс-служба МЧС

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МЧС добивалось проведения внеплановых надзорных мероприятий в сгоревшем частном доме престарелых в Кемерове. Об этом сообщили в ведомстве.

«Подобные объекты относятся к чрезвычайно высокой категории риска, поэтому прокуратура включила его в план проверок на 2023 год», — уточнили в МЧС.

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В декабре Госпожнадзор по согласованию с прокуратурой инициировал инспекционный визит. Инспектор пришел в социальный приют 7 декабря, но руководство отказалось пустить его в помещение. В ведомстве уточнили, что в отношении собственника объекта тогда составили протокол.

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Пожар произошел в частном доме престарелых на улице Акмолинская в Кемерове в ночь на 24 декабря. В огне погибли 20 человек. Областная прокуратура организовала проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия, СК возбудил уголовное дело. Спасатели завершили разбор завалов на месте пожара в Кемерове.