Криминал 05 марта 2024, 00:09 Тюрьма или УДО? Почему Ефремов должен отбыть срок «от гудка до гудка» Депутат Хамзаев: Ефремов должен отсидеть свой срок от гудка до гудка РИА «Новости»

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Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание после смертельной аварии в центре Москвы, намерен выйти по условно-досрочному освобождению. Однако артист рискует остаться в колонии из-за нарушений. «360» выяснил, будет ли лучше для Ефремова вернуться в общество.

Как Ефремов попал в тюрьму

Актер спровоцировал смертельную аварию в июне 2020 года: не справившись с управлением, он выехал на встречку и столкнулся с фургоном. В результате пострадал водитель, 57-летний Сергей Захаров. Он скончался в больнице.

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Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Суд назначил ему 7,5 года колонии. Актер пытался обжаловать приговор, но прокурор в сентябре 2021 года выступил против, так как Ефремов «не может принести пользу обществу в принципе» из-за ухудшения здоровья.

Артист отсидел в белгородской колонии общего режима уже больше половины срока за ДТП со смертельным исходом.

РИА «Новости»

Ефремов захотел выйти по УДО

Председатель общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков в своем Telegram-канале 4 марта 2024 года сообщил, что администрация исправительной колонии, где отбывает наказание Ефремов, поддержала его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

«Теперь все зависит от предстоящего суда», — добавил он.

По данным Telegram-канала Mash, документы об УДО направили в Алексеевский суд Белгородской области, который должен принять окончательное решение о судьбе артиста. Журналисты отметили, что бумаги доставят в канцелярию до 6 марта.

Однако в Алексеевском суде сообщили, что не получали ходатайство об УДО Ефремова. Там также объяснили, что документы подаются в инстанцию либо через исправительное учреждение самим осужденным, либо непосредственно стороной защиты.

Адвокат артиста Юрий Подалко опроверг информацию о том, что руководство колонии якобы одобрило ходатайство. Такое право у Ефремова появится только в конце марта, подчеркнул правозащитник.

«Никто пока не собирался подавать. Наступит такое право, после этого только будет приниматься решение», — отметил юрист.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Белгородской области также опровергло сведения о том, что Ефремов обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении.

РИА «Новости»

Попытки заручиться поддержкой семьи погибшего

Представители Ефремова обратились к вдове и сыновьям погибшего в ДТП водителя с просьбой поддержать УДО актера. Друзья осужденного передали женщине и ее младшему сыну письма, в которых артист раскаялся и попросил прощения. Ефремов рассчитывает на письменный ответ от Захаровых, чтобы подать его вместе с ходатайством.

Адвокат семьи погибшего Александр Добровинский рассказал, что Захаровы взяли паузу, чтобы все обдумать.

«Как вы понимаете, это очень сложное решение — простить или не простить человека, который фактически лишил жизни мужа, отца. И недавно Маргарита Захарова озвучила их с сыном решение. Его мы сейчас готовим», — отметил правозащитник.

О том, что именно написали в своем ходатайстве родственники погибшего, станет известно во время суда.

РИА «Новости»

Почему Ефремов может остаться в колонии

Telegram-канал Shot сообщил, что Ефремов рискует остаться в колонии из-за нарушений. За время отбывания срока в ИК-4 в Белгородской области артист заработал два взыскания, которые портят характеристику заключенного.

Именно поэтому вопрос о возможном освобождении Ефремова может решиться не в его пользу, даже при согласии родных погибшего. При этом не уточняется, о каких именно нарушениях со стороны Ефремова идет речь.

Принесет ли Ефремов пользу обществу после УДО

Касательно Михаила Ефремова речь идет об убийстве человека, причем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, напомнил депутат Государственной думы Султан Хамзаев в беседе с «360». Поэтому в случае с артистом при его освобождении не стоит вопрос о том, какую пользу он принесет обществу.

«Вообще надо в целом посмотреть. Скажем так, что ему, на самом деле, как бы это грубо ни звучало, но повезло, что он сегодня в тюрьме сидит. Я Ефремова имею ввиду. Где его все коллеги и соратники? Они сегодня кто в Израиле, кто где сидят, оттуда занимаются своей преступной информационной деятельностью», — заявил парламентарий.

РИА «Новости»

Возможно ли переосмысление

Переоценка и переосмысление в местах не столь отдаленных зависят от самого человека, считает Хамзаев. Есть люди, способные на раскаяние, и наоборот. Об этом с осужденным должны говорить специалисты, врачи, психологи.

«Я сторонник, чтобы он от гудка до гудка, что называется, отсидел за свое преступление. Я за самую жесткую ответственность для тех, кто пьяными садятся за руль, и он здесь не исключение, вне зависимости от ранга. <…> Я считаю, что в этом вопросе перед законом все равны», — подчеркнул депутат.

Должен ли Ефремов сделать что-то, чтобы общество его приняло

Ефремов — преступник, на совести которого смерть безвинного человека. Общество должно оценивать его с точки зрения законодательной нормы и правовой части, сказал Хамзаев.

Кто мы такие, чтобы прощать его? <…> Есть преступление. Есть ответственность за преступление. А что касается прощать или как-то по-другому, это он должен с семьей (погибшего — прим. ред.) решать. Султан Хамзаев Депутат

Если говорить про общество, то такого рода личности, как Ефремов, не стоит героизировать, как бы они не раскаивались. Однако общественное мнение надо измерять, а осужденного оценивать с учетом сегодняшних реалий, добавил Хамзаев.

«Имеется ввиду, какова его реакция на то, что происходит вокруг страны, внутри страны», — объяснил депутат.

По его словам, пребывание Ефремова в тюрьме — это лучше, чем-то, что делает друг артиста по театральному проекту, писатель Дмитрий Быков*. Никулинский районный суд оштрафовал его по статье об административных нарушениях за участие в деятельности иностранных или международных НПО, признанных нежелательными в России.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.