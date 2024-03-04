Эксклюзив 04 марта 2024, 18:41 Ефремов сможет подать заявление об УДО только в конце марта Адвокат Подалко: актер Ефремов сможет подать ходатайство об УДО в конце марта РИА «Новости»

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Актер Михаил Ефремов не подавал заявление об УДО. Информация о том, что руководство колонии якобы одобрило ходатайства не соответствует действительности, сообщил «360» адвокат актера Юрий Подалко.

«Такое право у него наступит только в конце марта, то есть раньше он его подать не может. Никто пока не собирался подавать. Наступит такое право, после этого только будет приниматься решение», — отметил юрист.

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Он также заявил, что не понимает, кто и с какой целью запустил эту информацию.

«Колония, естественно, ничего не рассматривала, потому что это все делается после подачи, то есть после получения права такого, которое наступит только в конце марта, и потом только запускается весь механизм, если мы подадим такое ходатайство», — пояснил правозащитник.

Он добавил, что вопрос о подаче заявления на УДО будет согласовывать с Ефремовым. После этого примут окончательное решение.

Однако актер рискует остаться в колонии из-за нарушений. За время отбывания срока в ИК-4 в Белгородской области он заработал два взыскания, которые могут негативно повлиять на решение судьи об УДО.