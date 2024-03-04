04 марта 2024, 16:06
(обновлено: 04 марта 2024, 17:21)
«Сейчас готовим». Адвокат — о позиции семьи Захарова по УДО Ефремова
Глава ОНК Москвы Волков: комиссия согласовала ходатайство об УДО Ефремова
Актеру Михаилу Ефремову, который отбывает наказание после смертельной аварии в центре Москвы, согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении. Однако документы пока не поступали в Алексеевский суд Белгородской области, сообщили «360» в пресс-службе инстанции.
Никакой конкретики
«Пока никакие документы не поступали, поэтому никакой конкретики», — отметили в суде.
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Там объяснили, что в ходатайство подается либо через исправительное учреждение самим осужденным, либо непосредственно стороной защиты.
Адвокат Александр Добровинский, представлявший потерпевших на процессе Ефремова, в комментарии «360» рассказал о переговорах с семьей погибшего в ДТП об условно-досрочном освобождении артиста.
«Я передал предложение представителей Михаила Ефремова жене и сыну погибшего Сергея Захарова. После чего они взяли паузу, чтобы все обдумать. Как вы понимаете, это очень сложное решение — простить или не простить человека, который фактически лишил жизни мужа, отца. И недавно Маргарита Захарова озвучила их с сыном решение. Его мы сейчас готовим», — сказал адвокат.
Неоднократно раскаялся
Председатель ОНК Москвы Георгий Волков в своем Telegram-канале сообщил, что комиссия в колонии, где Ефремов отбывает наказание, удовлетворила ходатайство об УДО. Теперь все зависит от предстоящего суда.
«Отбыл с учетом СИЗО он уже более половины срока. Думаю, что Михаил Олегович уже неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь. Надеюсь, что он вернется в обычную жизнь и будет транслировать обществу те понимания, которые он вынес из жизненного урока», — написал Волков.
Он добавил, что если суд сочтет несвоевременным освобождение артиста по УДО, то Ефремов сможет подать ходатайство о смягчении наказания на принудительные работы.
По данным Telegram-канала Mash, заседание по поводу УДО Ефремова прошло накануне в белгородской колонии № 4. Руководство исправительного учреждения направило документы в Алексеевский суд. Ожидается, что бумаги поступят в инстанцию на днях.
Друзья артиста передали вдове Захарова и ее младшему сыну письма Ефремова, в которых он раскаялся и попросил прощения. Артист рассчитывал на письменный ответ от семьи погибшего водителя, чтобы подать его вместе с ходатайством об УДО.
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